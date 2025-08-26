Mann erhält nach 82 Jahren Paket von seinen toten Eltern – es hat einen grausamen Hintergrund

Der Holocaust-Überlebende Daniel Heiman (99) aus Tel Aviv erhielt kürzlich ein außergewöhnliches Paket – Post von seinen 1942 ermordeten Eltern. Enthalten waren Pässe, Fotos und Briefe, die seine Eltern vor ihrer Deportation ins polnische Ghetto Izbica verpackt hatten.

„Das passiert auch nicht alle Tage, dass man nach 82 Jahren Post von seinen Eltern bekommt“, sagte Heiman sichtlich bewegt. Wie es das Paket von Deutschland bis nach Tel Aviv geschafft hat?

Jahrzehnte voller Erinnerungen in einem Paket

Heimans Eltern, Max und Elise, flehten 1942 in Briefen um Hilfe für ihre Kinder. Die Eltern schickten Tochter Käthe nach England, Daniel erreichte Palästina. Sie selbst konnten nicht fliehen: Vermutlich wurden sie im KZ Belzec oder Sobibor ermordet.

+++ Krieg in Gaza: Schockierender Vorwurf gegen Israels Kräfte +++

Das Paket bewahrte eine Vertraute von Elise in deren Heimatort Weiden bis zu ihrem Tod auf. Danach landete es bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Eine Journalistin vom „Oberpfalz Echo“ konnte die Eigentümer zum in Israel lebenden Sohn zurückverfolgen. Gemeinsam mit einem Vertreter der deutschen Botschaft überreichte sie Heiman dann 2024 das Paket in Tel Aviv.

+++ Gaza-Ticker: Merz-Waffenstopp nur heiße Luft? ++ Rockstars wettern gegen Netanjahu – „Kolonisierung von Gaza“ +++

Ein Stolperstein setzt ein wichtiges Zeichen

In Weiden, dem Wohnort der Eltern, wurde ein Stolperstein für Elise Heimann in der Dr.-Seeling-Straße 31 verlegt. Enkel Ofer (73) nahm an der Zeremonie teil und sagte: „Dieser kleine Stein bedeutet uns so viel.“

Mehr Themen:

Daniel Heiman konnte nicht nach Deutschland reisen, verfolgte jedoch die Veranstaltung per Handy. Das Paket übergab er später an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die Familie hielt alle Inhalte als bleibende Erinnerung fest und appellierte für Frieden in Gaza.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.