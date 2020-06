Mann klaut Laptop: Wenig später bekommt er ein kurioses Angebot

Ein Mann klaute einen Laptop in Hamburg. Kaum zu glauben, was auf dem Gerät drauf ist. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, sind dem Besitzer die Daten auf dem Laptop offenbar unglaublich wichtig. Also macht er dem Dieb ein kurioses Angebot.

Mann klaut Laptop

Die Daten sind dem Besitzer aus Hamburg extrem wichtig. Er ist wegen des Verlusts sogar so verzweifelt, dass er versucht über einen Aushang Kontakt zum Dieb herzustellen.

+++ Corona-Warn-App kommt ab Dienstag – alles, was du dazu wissen musst +++

Der Hamburger verspricht dem Langfinger unfassbare 1.000 Euro, wenn er die Daten zurückbekommt. „Ich würde auch die Daten inklusive Laptop für 2.000 Euro zurückkaufen.“, bietet er sogar an.

Der Besitzer ist so verzweifelt, dass er dem Dieb ein kurioses Angebot macht. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Denn das, was auf dem Laptop gespeichert ist, sei laut Besitzer „nicht ersetzbar“.Was sich genau auf dem Laptop befindet, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

-------------------

Weitere News auf MOIN.DE

-----------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>