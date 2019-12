Mann denkt, er ist alleine im Büro – dann beginnt das Grauen

Ein Mann ist seelenruhig in seinem Büro. Schießt ein Bild für einen Kunden davon. Doch beim genauen Hinsehen entdeckt er zwei Monster. Die starren ihn an. Dieses Foto ist auf der Online-Plattform Reddit aufgetaucht. Nutzer sind sprachlos.

Eine kahle weiße Wand, ein Schreibtisch mit zwei Bildschirmen, ein Bürostuhl und ein Sitzsessel – mehr ist nicht auf dem Bild zu sehen. Doch wer genau hinschaut, entdeckt auf dem zweiten Blick etwas Schockierendes. Doch ein Nutzer kann einfach nichts erkennen. „Ich starre die ganze Zeit“, schreibt er. Dann bekommt er einen heißen Tipp: „Schau unter den Stuhl.“

Was kann sich in dem Bild nur verstecken?

+++Achtung Spoiler+++

Plötzlich erkennt er es. Etwas Schwarzes mit gelben Augen versteckt sich unter dem Bürostuhl. Was es ist? Eine Miezekatze! Gut getarnt hinter den schwarzen Stuhlbeinen versteckt sich das Tier. „Das ist ein verdammt gutes Versteck!“, schreibt ein Reddit-Nutzer.

Aber es ist noch nicht alles. Noch ein weiteres Wesen starrt den Mann an. Du siehst es nicht? Dann schau dir den rechten Bildschirm mal genauer an. Dort sind kleine graue Ohren zu sehen. Gefunden? War gar nicht so einfach, oder? Denn auch dort hat sich eine Katze versteckt. Zugegeben: Nur beim Ranzoomen entdeckt man die kleinen Monster.

Nach dem Schock kommt die Erleichterung der Nutzer. Sie feiern das Foto. Kommentar: „Ich liebe diese kleinen Monster einfach.“