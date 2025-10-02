Angriff vor Synagoge in Manchester ++ Auto fährt in Menschengruppe ++ mehrere Verletzte

Am Donnerstag (2. Oktober) kam es zu einem schrecklichen Angriff auf eine Synagoge in Manchester. An Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, hat ein Mann mehrere Menschen angegriffen.

Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, fuhr der Mann zuerst mit einem Auto in eine Menschengruppe. Das berichteten mehrere Augenzeugen. Anschließend soll er mit einer Stichwaffe auf die Personen losgegangen sein. Vier Personen seien durch den Angriff verletzt worden.

Schrecklicher Angriff auf britische Synagoge

Die Polizei wurde um 9.31 Uhr von einem Bürger zur Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation in der Middleton Road in Crumpsall gerufen. „Er gab an, er habe beobachtet, wie ein Auto auf Bürger zugefahren sei und ein Mann niedergestochen worden sei“, teilten die Beamten auf „X“ mit.

Die Polizei in der britischen Stadt spricht von einem „schwerwiegenden Vorfall“. Weiter heißt es: „Derzeit liegen vier Passanten mit Verletzungen durch das Fahrzeug und Stichwunden vor.“ Sanitäter würden sich vor Ort um die Opfer kümmern. Wie schwerwiegend die Verletzungen der Opfer sind, ist bislang nicht bekannt.

Polizei schießt auf mutmaßlichen Täter

Die Beamten haben einen Mann niedergeschossen, sie gehen davon aus, dass es sich um den mutmaßlichen Täter handelt. Laut „Manchester Evening News“ soll der Mann zuvor versucht haben, in das Gotteshaus einzudringen. Das konnte jedoch verhindert werden. Wie sein aktueller Zustand ist, ist derzeit nicht klar.

Darüber hinaus hat Manchesters Bürgermeister Andy Burnham Passanten gebeten, das Gebiet zu meiden solange der Einsatz noch läuft. „Gleichzeitig kann ich mit einiger Sicherheit sagen, dass die unmittelbare Gefahr offenbar vorüber ist“, fügte er hinzu.