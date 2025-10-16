Mallorca ruft! Warum sich die ruhigste Zeit des Jahres für Urlauber besonders lohnt

Mallorca ist wohl DER beliebteste Urlaubsort der Deutschen – und wird sogar als 17. Bundesland bezeichnet. Alleine im Jahr 2024 machten sich rund 5 Millionen Menschen aus Deutschland auf den Weg nach Mallorca.

Hauptsächlich besuchen Urlauber die spanische Insel zwischen Mitte April bis Ende Oktober. Nach den berühmten Closings der Party-Hochburgen am Ballermann kehrt auf Mallorca merklich Ruhe ein. Langweilig ist es deshalb dort keineswegs! Wir haben für dich zusammengestellt, warum sich auch ein Besuch im Winter lohnt.

Mallorca überzeugt auch im Winter

Allen voran steht das unschlagbare Argument: Mallorca ist ab November deutlich leerer und damit natürlich ruhiger. Wer keine Touristen-Massen mag, kein Problem damit hat, zu seinem Gepäck eine Regenjacke hinzuzufügen und auch noch beim Buchen sparen will, für den lohnt sich ein Urlaub auf Mallorca zwischen November und Februar allemal! Selbst im kältesten Monat Januar bewegen sich die Temperaturen tagsüber um die 15 Grad herum. Perfekt also für Wanderungen oder Radtouren.

Besonders Naturliebhaber und Freunde des guten Genusses kommen in diesem Zeitraum voll auf ihre Kosten. Im November findet beispielsweise das berühmte Tapas-Festival „TaPalma“ in der Hauptstadt statt. Vom 5. bis 9. November können Besucher thematische Routen durch Stadtteile wie Santa Catalina, Paseo Marítimo und Portixol entdecken und natürlich in den mehr als 50 Lokalen und Bars stoppen, um sich die leckeren Häppchen zu Gemüte zu führen. Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, kann vom 12. bis 13. November den „Dijous Bo“ in Inca besuchen. Das ist ein Herbstmarkt, der größte auf Mallorca wohlgemerkt.

Von Weihnachtsmarkt bis Mandelblüte

Wer hingegen die vorweihnachtliche Stimmung auf Mallorca voll auskosten will, hat auf der Insel unzählige Anlaufstelle. Vom 23. November bis 6. Januar (täglich von 10 bis 21 Uhr) wartet in Palmas Altstadt der Weihnachtsmarkt auf alle Besucher. Egal ob Kunsthandwerk oder Süßes wie Churros – hier bleiben keine Wünsche offen.

Es gibt sogar einen deutschen Weihnachtsmarkt auf der spanischen Insel: In Son Bugadelles erwartet Besucher vom 22. November bis 15. Dezember eine große Lego-Ausstellung, Kunsthandwerk, Musik und Kinderkarusselle. Natürlich gibt es auch für Hungrige sowie Durstige unzählige Anlaufstellen. Einen Weihnachtsmarkt mit besonderer Kulisse gibt es ebenfalls in Palma, genauer gesagt im Freilichtmuseum. Neben DJs und Live-Shows sorgt vor allem der von der Decke rieselnde Kunstschnee für einmalige Augenblicke.

Besonderes Highlight im Januar

Wer Weihnachten lieber noch in Deutschland verbringen will, und sich direkt im neuen Jahr nach Mallorca aufmacht, hat trotzdem einige Feste, auf die er sich freuen kann. Am 16. und 17. Januar findet beispielsweise das „Sant Antoni“. Wenn es ein Fest gibt, das mallorquinischen Traditionen widerspiegelt, dann ist es zweifelsohne dieses.

Feierlichkeiten auf der gesamten Insel sorgen für ein Spektakel aus Kultur, Geschichte und Gastronomie. Ein weiteres Mallorca-Highlight im Januar sind die Feierlichkeiten zu Ehren von Sant Sebastià. Diese finden 2026 voraussichtlich vom 15. bis 18. Januar statt, wobei der Hauptfesttag am 20. Januar ist. Das offizielle Programm wird noch nicht veröffentlicht, aber Besucher können sich unter anderen auf kostenlose Konzerte in ganz Palma freuen.

Ein absolutes Naturschauspiel erwartet Urlauber und Einheimische von Ende Januar bis Mitte März: Die Mandelblüte. Wobei der beste Zeitraum meist im Februar liegt. Die Blüte beginnt in der Regel im wärmeren Süden und Osten der Insel und setzt sich später im Norden und der Serra de Tramuntana fort. Höhepunkt ist das Mandelblütenfest (Firó de la Flor d’Ametler) welches jedes Jahr am ersten Wochenende im Februar in Son Servera stattfindet.

Mallorca ist also über den Winter nicht nur für all diejenigen etwas, die Touristen-Massen und dem tristen, kalten Wetter in Deutschland entgehen wollen, sondern hat von Naturspektakeln über kulturelle Feste bis hin zu Weihnachtsmärkten alles zu bieten.