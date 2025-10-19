Nach Regen-Pleite auf Mallorca – Zum Closing können Ballermann-Urlauber aufatmen

Die Sonneninsel Mallorca, heißt es doch eigentlich. Aber so viel Sonne hat die Urlaubsinsel seit Anfang Oktober gar nicht gesehen. Das Wetter zeigte sich eher von seiner wechselhaften Seite – mit Stürmen und heftigen Regenschauern, die manche Urlaubsorte sogar komplett unter Wasser setzten (wir berichteten).

Viele Urlauber, die bereits zum Ballermann-Closing (23. bis 26. Oktober) gebucht hatten, bekamen also schon Schnappatmung. Die Bedenken: Fällt ihr Trip nach Mallorca etwa Wort-wörtlich ins Wasser? Schließlich legen solche Unwetter auch regelmäßig den Flughafen in Palma lahm. Und im Meer baden ist dann schonmal gar nicht drinnen. Doch Ballermann-Urlauber können aufatmen. Denn passend zum Closing rafft sich das Wetter nochmal.

Mallorca: Ballermann-Urlauber können aufatmen

Natürlich geht Ballermann-Urlaub auch im Regen. Schließlich finden die Veranstaltungen im Megapark, Bierkönig und Co. drinnen statt. Doch ärgerlich ist schlechtes Wetter auf der Insel dennoch, schließlich hoffen viele Urlauber, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Beim Feiern die Sau rauszulassen und noch einmal dem tristen und kühlen Herbst in Deutschland zu entfliehen.

Viele Mallorca-Urlauber blickten also mit Bangen auf die Wetterprognosen für die Insel. Schließlich wurden viele Touristen in letzter Zeit von Stürmen und Gewittern überrascht. Doch jetzt dreht sich die Wetterlage – genau zum Ballermann-Closing vom 23. bis 26. Oktober.

Laut „Wetter.com“ sind nämlich bereits zum Auftakt des Closings (23. Oktober) auf Mallorca 26 Grad drinnen. Dazu neun Sonnenstunden und eine prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent. Ähnlich sonnige Aussichten bietet der Freitag (24. Oktober). Auch hier sind Temperaturen von 19 bis 26 Grad, acht Sonnenstunden und null Prozent Regen angesagt. Der Samstag (25. Oktober) hat nach bisherigen Rechnungen für die Party-Urlauber 16 bis 24 Grad zu bieten. Und mit 17 bis 24 Grad und sieben Sonnenstunden dürfte es am letzten Closing-Tag (26. Oktober) noch einmal richtig schön werden.

Ballermann-Urlauber sollten also auf gar keinen Fall die Badesachen zu Hause lassen. Schließlich lässt sich bekannterweise ja auch ein Kater deutlich besser am Strand auskurieren, als in der eigenen Wohnung.