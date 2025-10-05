Amtliche Warnung auf Mallorca! Urlauber haben das Nachsehen

Auch im Herbst zählt Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen für Urlauber. Kein Wunder, bei Temperaturen über 25 Grad und strahlendem Sonnenschein kann man dem grauen Wetter in Deutschland entfliehen.

Doch damit ist erst einmal Schluss. Das spanische Wetterportal „Aemet“ hat nun sogar eine Warnung für den Norden Mallorcas herausgegeben. Urlauber haben das Nachsehen und müssen vermutlich umplanen.

Warnung für den Norden Mallorcas

Temperaturen um die 27 Grad, viel Sonnenschein und eine laue Brise – das schöne Wetter nutzten etliche Mallorca-Urlauber am Samstag (4. Oktober), um am Strand zu entspannen und im Meer zu baden. Nicht einmal 24 Stunden später erwartet alle Touristen und Einheimischen auf der Insel ein ganz anderes Bild. Das Thermometer pegelt sich bei 21 Grad ein, der Himmel ist grau und wolkenverhangen und es geht ein kalter, starker Wind. Das Sommer-Feeling ist Geschichte.

Besonders im Norden und Nordwesten von Mallorca wird es ungemütlich. Deshalb hat der spanische Wetterdienst nun eine Warnung herausgegeben. In Küsten-Nähe muss mit Windböen gerechnet werden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen können. Und eben dieser Wind sorgt auch dafür, dass heftige Wellen entstehen. Laut „Aemet“ können diese eine Höhe von bis zu drei Meter erreichen. Wer an diesem Tag im Meer baden gehen wollte, sollte definitiv umplanen. Andernfalls kann es arg gefährlich werden.

Das stürmische Wetter ist auch am Dienstag (6. Oktober) noch nicht vollständig durchgestanden. Zwar ist die Warnung für den nordwestlichen Teil Mallorcas an diesem Tag aufgehoben – für den Norden bleibt die Warnung allerdings bestehen. Ab Mittwoch (7. Oktober) soll sich die Lage dann aber wieder entspannen. Bei Temperaturen um die 25 Grad können Urlauber dann wieder Strandtage planen.