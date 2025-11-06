Ladenbesitzer in Mallorca-Hauptstadt greifen rigoros durch – „Verboten“

Mallorca ist für viele Touristen das Paradies. Vor allem Sonne und die Altstadt von Palma locken jedes Jahr Millionen Besucher auf die Insel. Doch während der Massentourismus schon lange für Spannungen zwischen Einheimischen und Urlaubern sorgt, hat sich ein neues Problem herauskristallisiert: Instagram-Touristen.

Sie kommen, um Fotos zu machen und stürmen die Geschäfte, aber hinterlassen kaum Umsatz. Nun schlagen Ladenbesitzer in Palmas Altstadt zurück.

Ladenbesitzer in Mallorca-Hauptstadt greifen rigoros durch

Immer mehr Geschäfte hängen nun Verbotsschilder auf, die das Fotografieren untersagen, einige verlangen sogar eine Entschädigung pro Bild, berichtet das „Mallorca Magazin.“

Vanita, eine Ladenbesitzerin in der Altstadt, beschreibt die Situation:

„Die Leute kommen herein, ohne Hallo zu sagen, stellen sich vor den Spiegel und machen Selfies von ihrem Hintern. Und gehen dann, ohne ein Wort zu sagen.“

Der Selfie-Wahn habe sie dazu gezwungen, ein Schild mit der Aufschrift „Fotografieren verboten“ an ihrem Schaufenster anzubringen.

Ladenbesitzer klagen über Touristen

Die Probleme hören nicht beim Selfie auf: „Touristen – egal ob Teenager oder Erwachsene –, die sich vor den Spiegel stellen, Schmollmund machen, mich filmen … Sie gehen sogar in die Umkleidekabine, um Fotos zu machen. Aber sie fragen nie um Erlaubnis“, klagt Vanita. Teilweise probierten junge Urlauberinnen Kleidung an, machten Fotos darin und kauften anschließend nichts.

Die Einzelhändler sprechen von einer Instagram-„Epidemie“ und davon, dass sie es satthaben, nur als schöne Kulisse für Fotos zu dienen. Denn selbst wenn die Läden auf Social Media bekannt werden, bringt das den Ladeninhabern keine zusätzlichen Einkünfte.

Und die Unzufriedenheit wächst weiter, nicht nur in den Geschäften. Auch bei Unterkünften klagen viele Mallorquiner über Probleme. Durch Ferienwohnungen und Airbnbs wird bezahlbarer Wohnraum immer knapper.