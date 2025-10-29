Neuer Weihnachtsmarkt auf Mallorca geplant? Österreicher sorgen für Wirbel

Auch auf Mallorca feiert man gerne Weihnachten. Was da natürlich nicht fehlen darf: Weihnachtsmärkte. Schließlich kann kaum etwas einen so in festliche Stimmung versetzen wie Glühwein, leckeres Gebäck und Weihnachtsmusik.

Doch auf Mallorca gibt es jetzt Krach um einen Weihnachtsmarkt. Einheimische sprechen hier von unlauterem Wettbewerb und mutwilliger Verdrängung traditioneller Händler und Schausteller.

Mallorca: Krach um Weihnachtsmarkt

Obwohl es erst Ende Oktober ist, bereitet sich Mallorca schon jetzt auf die anstehende Weihnachtssaison vor. In Palma zum Beispiel wurden bereits die ersten festlichen Dekorationen angebracht (wir berichteten). Doch auch in Sachen Weihnachtsmärkten ist die Planung auf der Urlaubsinsel bereits in vollem Gange, um den Winter-Touristen ein umfangreiches Angebot bereitzustellen. Doch genau hier kommt es jetzt zu Diskussionen.

Nach Informationen unserer Redaktion planen zwei Österreicher diesen Weihnachtsmarkt, der den Namen „Christmas in Palma“ trägt. Die beiden leben schon seit über 20 Jahren auf Mallorca und haben sich als Gastronomen hier schon längst einen Namen gemacht. Seit mittlerweile fast zehn Jahren sitzen sie bereis an der Planung des Weihnachtsmarktes.

Und hier soll den Besuchern richtig was geboten werden. Unter anderem soll laut den Informationen, die unserer Redaktion vorliegen, eine 20 Meter lange Rodelbahn und eine Schlittschuhbahn für „Christmas in Palma“ aufgebaut werden. Das Rathaus Palma erhoffe sich durch diesen Weihnachtsmarkt, Pluspunkte zu sammeln, um die Kulturhauptstadt 2031 zu werden. Bisher halten sich die Gastronomen aus Österreich mit der Werbung jedoch noch zurück, da sie erst einmal sicherstellen wollen, dass mit dem Weihnachtsmarkt auch alles glatt über die Bühne geht.

Nicht alle sind begeistert

Doch nicht alle Einheimischen begrüßen den geplanten Weihnachtsmarkt auf Mallorca. Wie die „Ultima Hora“ berichtet, sprechen einige Budenbetreiber von unlauterem Wettbewerb. Sie vermuten, dass „Christmas in Palma“ dafür verantwortlich sein könnte, dass das Rathaus Palma mindestens 20 Prozent der Händler von den traditionellen Weihnachtsmärkten im Bahnhofspark, auf den Ramblas und der Plaça Major ausgeschlossen hat.

Dazu muss gesagt sein: Letztendlich trifft das Rathaus Palma die Entscheidung eigenständig, welche Schausteller und Hütten sie zulassen und welche nicht. Nach jetzigem Stand gibt es keinerlei Informationen darüber, ob das Ausschließen bestimmter Händler etwas mit „Christmas in Palma“ zu tun hat, oder nicht.