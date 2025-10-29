Amtliche Warnung für die ganze Insel – das rollt jetzt auf Mallorca zu

Auf Mallorca ist die Hochphase der Urlaubssaison definitiv zu Ende. Mit dem Closing am Ballermann am letzten Oktober-Wochenende beendete man an der Playa de Palma die – hier vorwiegend deutsche – Party-Saison des Jahres auf Mallorca. Die letzten Feierwütigen haben die Insel wieder verlassen, die Playa ist weitestgehend leer.

Wer sich hier noch befindet, hat mit dem derzeit launischen Wetter zu kämpfen. Morgens und nachts ist es schon kühl – mittags bricht die Sonne dann oftmals durch die Wolkendecke durch und brennt auf der Haut. Zusätzlich kann zwischendurch jederzeit Regen einsetzen. Am Mittwoch (29. Oktober) zeigt sich die Insel wieder von eben dieser wechselhaften Seite. Und auch in den Tagen danach wird es nicht ruhiger – ganz im Gegenteil! Eine amtliche Warnung wurde auf die gesamte Insel ausgebreitet. Das berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Warnstufe Gelb auf Mallorca ausgerufen

Am Mittwoch steigen die Temperaturen im Norden der Insel noch einmal auf sommerliche 26 Grad. In den Bergen bleibt es mit rund 20 Grad deutlich kühler. Im Süden der Insel nahe dem Ballermann zeigt das Thermometer an diesem Tag angenehme 23 Grad an. Der Donnerstag (30. Oktober) dürfte dann spannender und deutlich unangenehmer werden.

Schon am Vormittag ziehen dichte Wolken über die Insel, die sich hartnäckig halten. Das sagt der spanische Wetterdienst „AEMET“ voraus. Der Tag beginnt mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 80 Prozent – dazu Gewitter. Im Laufe des Tages steigt die Regenwahrscheinlichkeit dann auf 95 Prozent – begleitet von teils kräftigen Gewittern und möglicherweise sogar Hagel.

Zunächst galt die Warnstufe Gelb nur für den Süden und Osten der Insel. Dann weitete der spanische Wetterdienst die Wetterwarnung aus: Sie betrifft nun die gesamte Insel und gilt von 6 bis 20 Uhr.

Das Wochenende präsentiert sich dann wieder recht freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Regen bleibt die Ausnahme. Am Freitag (31. Oktober) beruhigt sich die Lage wieder etwas. Zwar kann es am Vormittag noch einzelne Schauer geben, danach soll wieder die Sonne zurückkehren. Die Temperaturen klettern leicht und erreichen bis zu 26 Grad. Besonders die Menschen im Norden von Mallorca dürfen sich erneut über sommerliche Wärme freuen.