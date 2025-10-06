US-Soldaten erreichen Mallorca – nur kurz danach passiert es

Derzeit liegt die USS Gerald R. Ford – das größte Kriegsschiff der Welt – in der Bucht vor der Inselhauptstadt Palma de Mallorca. Dass 4.500 US-amerikanische Soldaten die spanische Urlaubsinsel für mehrere Tage lang besuchen würden, war nur kurz zuvor öffentlich bekannt gegeben worden. Am 3. Oktober war es dann so weit.

Die Männer und Frauen an Board des riesigen Flugzeugträgers wechselten von Meer zu Land unter ihren Füßen. Unsere Reporterinnen auf Mallorca waren dabei, als es für viele von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben auf spanischen Boden ging (mehr dazu hier). Zuvor hatten unsere Reporterinnen bei einer Taxifahrt zum Hafen Dique del oeste von einer spanischen Fahrerin einen entscheidenden Tipp bekommen, wie man mit den Soldaten in Kontakt kommen könne. Und nur kurz nachdem die US-Soldaten angekommen waren, war es bereits geschehen.

Neues Land – altes Tinder

Die ersten US-Soldaten waren gerade erst auf Mallorca angekommen, schon zeigten sie nicht nur auf der Insel selbst Präsenz – sondern auch auf der Online-Dating-App Tinder. Während ein paar der Marines von ihren Verlobten am Hafen für ein paar Tage des Zusammenseins empfangen wurden, griffen einige andere zum Handy, um Frauen auf Mallorca kennenzulernen und zu treffen.

Besagte Taxifahrerin Cris hatte im vergangenen Jahr eine Woche lang mit einem US-Soldaten angebandelt. Und sie war bei Weitem nicht die Einzige, wie sie im Gespräch weiter erzählt. Tinder sei die ideale Plattform für all jene, die gerne sich mal mit einem US-Soldaten treffen wollen, wenn sie hier an Land gehen. Besonders aber für die Amis selbst, die bei ihren Landgängen erstmals wieder auf Menschen treffen können, die nicht Teil ihrer Crew sind.

Wie unsere Reporterinnen auf Mallorca bei ihren Recherchen erfahren haben, fanden sich nur Minuten nach ihrer Ankunft einige der US-Soldaten auf Tinder wieder. Die Insel zu erkunden, allen voran aber Party zu machen, sei das Ziel der Amerikaner. Das erfuhren wir in mehreren Gesprächen mit derzeit Urlaub machenden Soldaten auf Mallorca. Neben der Inselhauptstadt Palma und der britischen Touristenhochburg Magaluf verschlug es bereits einige von ihnen auch an den Ballermann – den wohl deutschesten Ort auf der ganzen Insel (wir berichteten).

Ob sie hier nach der großen Liebe suchen, ein nettes freundschaftliches Treffen oder sich aber eine gemeinsame Nacht mit den Menschen auf der Insel versprechen ist nicht allgemein zu definieren und im Einzelfall unterschiedlich. Tatsache aber ist: um mit den Einheimischen und anderen Urlaubern hier in Kontakt zu treten, ist es allemal eine gute Option.