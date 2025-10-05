Mallorca: Vom Kriegsschiff direkt an den Ballermann! US-Soldaten mischen sich unter deutsches Partyvolk

Das riesige amerikanische Kriegsschiff USS Gerald R. Ford war noch nicht einmal an der Küste von Mallorca zu sehen – da sorgte alleine die Nachricht der bevorstehenden Ankunft für Wirbel und Diskussionen (wir berichteten).

Am Freitagnachmittag (3. Oktober) warf die USS Gerald R. Ford dann vor der Südküste Mallorcas den Anker. Rund 4.500 Soldaten setzten Fuß auf die Insel und machten sich auf den Weg, die Insel zu erkunden (>>HIER<< mehr dazu). Schätzungen zufolge sollen die Amerikaner in ihrer Zeit auf Mallorca bis zu 10 Millionen Euro ausgeben. Was überrascht: Noch am selben Abend wurden die ersten amerikanischen Soldaten am Ballermann gesehen – vom Schiff direkt in den Megapark, sozusagen.

Der über 300 Meter lange Koloss von Schiff zieht seit dem besagten Freitag alle Blicke auf sich. Die USS Gerald R. Ford ist vom gesamten Ballermann aus gut zu sehen und sorgt bei Urlaubern wie Einheimischen für gemischte Gefühle (>>HIER<< erfährst du mehr). Eine Touristin erzählt im Gespräch mit unseren Mallorca-Reporterinnen, dass die Präsenz der US-Armee in dieser Form nicht sein müsse, auch wenn die Urlauberin an der Playa de Palma doch relativ weit weg sei. Weit weg ist dabei relativ. Denn noch am Freitagabend gingen die ersten Soldaten am Ballermann feiern, wie unsere Reporterinnen erfahren haben.

Die Gruppe Soldaten suchte an dem Abend offenbar die volle Mallorca-Experience. Während einige ihrer Kameraden laut Informationen unserer Reporterinnen noch damit zu kämpfen hatten, in Palma überhaupt ein Hotel oder eine Unterkunft zu finden, machte sich die Gruppe auf den Weg in den Megapark.

Wie unsere Mallorca-Reporterinnen erfahren haben, waren viele der US-Soldaten vorher noch nie in Europa. Auf der beliebten Urlaubsinsel dürften sie an diesem Abend viele neue Eindrücke gewonnen haben. Bei typisch deutscher Partymusik à la „Das geht ab“ von den Atzen feierten sie laut Augenzeugen mit Tausenden (vorrangig) Deutschen auf der spanischen Insel – da dürfte der Kulturschock perfekt gewesen sein.