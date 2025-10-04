Mallorca-Urlauber machen Kassensturz – „300 Euro fürs Shoppen“

Dass die Preise in nahezu allen Bereichen gestiegen sind, ist wahrlich keine Überraschung. Von Lebensmitteln, Strom, Benzin bis hin zum Urlaub – überall müssen wir tiefer in die Tasche greifen. Das haben auch schon die Touristen auf Mallorca zu spüren bekommen (wir berichteten).

Wer nicht auf All-inclusive setzt und nicht nur die bekannte Route Bett – Büfett – Pool ablaufen will, gibt natürlich im Urlaub allerhand Geld aus. Doch wie tief greifen die Mallorca-Touristen pro Tag in die Tasche? Unsere Reporterinnen haben einmal nachgefragt.

Mallorca-Urlauber ziehen Bilanz

Im Urlaub sitzt der Geldbeutel bekanntermaßen etwas lockerer. Da wird geshoppt, nach Souvenirs Ausschau gehalten und gut gegessen. Natürlich kommen dann noch die Kosten für Ausflüge samt Eintrittskarten dazu. Rechnet man alles zusammen, dürfte da pro Tag noch einmal ein ordentliches Sümmchen zustande kommen. Wir haben deutsche Urlauber direkt in Palmas Innenstadt gefragt, wie viel Geld sie hier auf Mallorca pro Tag lassen. Die Antworten überraschen.

Antje aus Süddeutschland erzählt im Interview: „Das ist wechselhaft, weil wir zwei Töchter dabei haben. Heute, wenn wir in Palma unterwegs sind, mehr, würde ich sagen.“ Dann überlegt sie kurz: „So 150 Euro am Tag.“ Das Essen gehen sei auch der teuerste Posten (abgesehen von Flug und Unterkunft). „Wir sind sehr verfressen“, scherzt sie. Touren mache sie mit ihrer Familie immer auf eigene Faust. Auch wenn die Familie das erste Mal auf Mallorca sind, ist schon jetzt klar: „Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.“

„In erster Linie für das Bier“

„100 bis 150 Euro für Speisen und Getränke – in erster Linie für das Bier“, erzählt ein anderer deutscher Mallorca-Urlauber. Er ist mit seinem Kumpel auf der Insel. Die Kosten spiele dabei für die beiden eine eher untergeordnete Rolle. „Wir sind hier zum Kurztrip. In erster Linie ging es darum, etwas Spaß zu haben.“ Eine Frauengruppe aus Münster ist erst seit einigen Tagen auf Mallorca. Ines fasst kurz zusammen: „Gestern haben wir so 50 Euro für den Einkauf ausgegeben und noch für bisschen Kleinkram. Wir sind ja eigentlich zum Wandern hier.“ Der größte Kostenfaktor sei bei ihnen das Taxi gewesen. Und auch die vier Frauen haben sich postwendend in die Insel verliebt und würden definitiv erneut hier Urlaub machen.

Eine weitere Mädelsgruppe wirft da schon deutlich mehr mit dem Geld um sich: „Also ich hab die letzten zwei Tagen beim Shoppen insgesamt 300 Euro ausgegeben“, gibt Celina zu, während mehrere Shopping-Taschen an ihrem Arm baumeln. „Aber sonst, nicht mehr als 100 Euro im Schnitt … Nee, das ist ganz schön viel“, überlegt sie weiter. „Na ja, mit Essen gehen und Tanken – so um die 80 Euro pro Tag.“ Laura ist da mit ihren beiden Freundinnen deutlich günstiger auf Mallorca unterwegs. „Wir geben nicht wirklich was für Essen aus, sondern für Attraktionen, die wir am Tag machen … Eintrittstickets und so. Das höchste war, glaube ich, 30 Euro“ fasst sie zusammen.

Diese Straßenumfrage hat gezeigt: Die Preise für Urlaube auf Mallorca gehen dann doch ganz schön auseinander. Wer auf Luxus und Prunk setzt, wird auf der Insel nicht enttäuscht. Aber auch Reisende, die einen kleineren Geldbeutel zur Verfügung haben, können hier einiges erleben.