Mallorca: Urlauber reiben sich verwundert die Augen – „Sowas erleben wir zu Hause nicht“

Mallorca ist für viele vor allem eines: Sonne, Strand, Sangria. Doch wer die Insel wirklich kennenlernen möchte, merkt schnell – sie hat weit mehr zu bieten als nur Partys und Pauschaltourismus. Über das ganze Jahr verteilt finden auf der Baleareninsel traditionelle Feste statt, die für Einheimische einen hohen kulturellen Stellenwert haben.

Ob religiöse Feiertage, lokale Patronatsfeste oder uralte Bräuche mit Feuer, Trommeln und Tanz: Diese Ereignisse sind fester Bestandteil der mallorquinischen Identität – und überraschen immer wieder auch ahnungslose Urlauber, die mitten in ihrem Strandurlaub plötzlich Teil eines jahrhundertealten Rituals werden. So auch am Montag (23. Juni), als sich plötzlich Hunderte am Strand versammelten und Urlauber ihren Augen kaum trauten.

Mallorca: Menschenmassen fluten den Strand

Wer an diesem Abend die Promenade von El Arenal entlangging, bemerkte bald, dass etwas anders war als sonst. Schon früh versammelten sich erste Gruppen am Strand, legten Decken aus, zündeten Kerzen an, trugen Getränke und Essen heran. Im Laufe des Abends wurden es immer mehr: Familien, Freundesgruppen und Feiernde – viele von ihnen Einheimische, aber auch einige Touristen, die sich einfach dazugesellten.

„Ich war im ersten Moment total überrascht über die ganzen Menschen am Strand. Ich finde es aber auch cool, dass es solche Traditionen hier gibt. Es sah auf jeden Fall schön aus, mit den ganzen Lichtern“, sagte eine Urlauberin gegenüber unserer Redaktion.

Das steckt hinter dem Lichter-Fest Ende Juni

Was viele Touristen nicht auf dem Schirm hatten: In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni wird in Spanien und auf Mallorca San Juan gefeiert – das Fest zur Sommersonnenwende. Es zählt zu den ältesten und symbolträchtigsten Traditionen Spaniens. Dabei stehen Feuer, Wasser und Wünsche im Mittelpunkt. Feiernde zünden Lagerfeuer an und verbrennen kleine Zettel mit guten Vorsätzen oder Ängsten darin. Um Mitternacht springen viele dreimal ins Meer – ein Ritual, das Glück bringen soll.

„Wir dachten erst, das ist irgendein Festival. Dann haben uns Einheimische erklärt, dass das San Juan ist. Wir haben dann einfach mitgefeiert“, erzählt ein Paar gegenüber unserer Redaktion. Und auch wenn manche Urlauber überrascht waren – viele ließen sich schnell auf die besondere Stimmung ein. Es wurde getrommelt, gelacht, gegessen – aber ohne laute Musik oder Trinkgelage. Stattdessen herrschte eine ruhige, fast magische Atmosphäre. „So was erleben wir zuhause nicht. Dass wir das hier zufällig miterlebt haben, war ein echtes Highlight“, sagt ein Tourist.

Die San-Juan-Nacht ist ein fester Bestandteil des mallorquinischen Sommers – auch wenn sie vielen Urlaubern bisher kaum bekannt war. Wer die Insel nicht nur als Party- oder Badeziel erleben möchte, bekommt hier einen besonderen Einblick in das, was Mallorca für die Einheimischen wirklich bedeutet: Gemeinschaft, Naturverbundenheit und ein starkes Traditionsbewusstsein.