Ab nach Mallorca. Hallo Sonne, Strand und Meer. Das heißt es vermutlich Mitte Juni endlich wieder. Aller Voraussicht nach können dann tatsächlich die ersten Urlauber auf die deutsche Lieblingsinsel kommen, nachdem die Corona-Pandemie das Einreisen zuletzt nahezu unmöglich machte.

Ein Pilotprojekt der Landesregierung macht dies möglich. 5100 Touristen dürfen in den kommenden Wochen auf die Balearen einreisen. 4000 davon nach Mallorca, heißt es in einem Bericht der „Mallorcazeitung“.

Mallorca: Wenn Urlauber auf Insel landen - wird sie jetzt ausgerechnet DAS erwarten

Doch direkt das Handtuch am Strand auslegen ist nicht. Demnach werden die Urlauber bei der Einreise am Flughafen in Palma einen Coronatest absolvieren müssen. Und da das Ergebnis nicht sofort feststeht, müssen die Touristen sechs Stunden im Hotel bleiben.

Bangen statt beachen also.

Nach Informationen der Zeitung stehen außerdem auch die Hotels fest, die sich an dem Projekt beteiligen wollen: Darunter sind das Iberostar Cristina und das Riu Playa Park. Beide liegen an der Playa de Palma. Eventuell tauscht die Kette Riu allerdings das Playa Park mit dem Concordia.

Maximal 50 Prozent der Belegungskapazitäten soll genutzt werden. In Alcúdia wollen zwei Hotels der Ketten Viva und Garden teilnehmen.

Foto: afp

Mallorca: Regierung muss noch zustimmen

Das Pilotprojekt stößt offenbar bei den Ministerien für Tourismus und Verkehr in Madrid auf große Zustimmung. Es fehle jedoch noch die Zustimmung der Arbeitsministerin sowie des Gesundheitsministers, heißt es im Artikel weiter.

Mit dem Pilotprojekt will Mallorca als erste Region in Spanien noch vor Beendigung der Quarantäne-Pflicht wieder vorrangig deutsche Urlauber empfangen. (pg)