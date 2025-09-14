Ich war auf Mallorcas gehyptestem Wochenmarkt – und habe es sofort bereut

Wer sich auf TikTok oder Instagram schon mal Mallorca-Tipps angeschaut hat, kommt an ihm kaum vorbei: dem Wochenmarkt in Santanyí. Im Netz wird er immer wieder als der schönste der ganzen Insel gefeiert. Videos zeigen bunte Stände voller Essen, Schmuck und Kleidung – ein echtes Paradies für Marktliebhaber wie mich.

„Da muss ich hin“, dachte ich mir. Schließlich liebe ich es, gemütlich über Märkte zu schlendern. Also machte ich mich voller Vorfreude auf den Weg nach Santanyí, um diesen gehypten Markt endlich selbst zu erleben. Ein Fehler, wie sich schon nach fünf Minuten herausstellte.

Marktbummel wird zum Albtraum

Natürlich war mir klar, dass es dort an einem Samstag eher voll werden würde. Aber dieses Ausmaß – damit hätte ich nie gerechnet. Statt Ständen sah ich erst einmal nur Menschen. Und dann standen wir. Kein Vor, kein Zurück. Eine riesige Menschenmasse quetschte sich durch einen schmalen Gang zwischen den Ständen.

Im Schneckentempo ging es durch die Gassen. Von entspanntem Bummeln keine Spur – es fühlte sich eher an wie ein Durchschleusen. An die Stände selbst zu kommen, war fast unmöglich. Wer etwas sehen wollte, musste sich durchkämpfen. Hinter einem wurde gedrängelt, neben einem geschubst.

Geballte Menschenmassen auf dem Markt in Santanyí. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Und wenn man es dann endlich geschafft hatte, stand man vor Angeboten, die kaum etwas Besonderes hatten: Kleidung, gefälschte Markentaschen, Schmuck, ein paar Essensstände. Nett, aber nichts, was man nicht schon zigmal auf anderen Mallorca-Märkten gesehen hätte. Für diesen Andrang definitiv nicht lohnenswert.

Viel Hype um nichts

Schließlich flüchtete ich in einen kleinen Keramikladen – in der Hoffnung, dort Ruhe zu finden. Doch auch hier: Menschenmassen, die sich zwischen den Regalen entlang schoben und dabei verzweifelt versuchten, bloß nichts von der handgefertigten Keramik umzustoßen.

Genervt und erschöpft verließ ich den Markt irgendwann. Mein Fazit: Viel Hype, wenig Besonderes – mich sieht dieser Wochenmarkt auf Mallorca definitiv kein zweites Mal.