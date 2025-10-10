Warnungen verschärfen sich! Lage auf Mallorca spitzt sich zu

Das Wetter auf Mallorca ist für seine Wechselhaftigkeit bekannt. Wenn es auf der Insel gewittert, dann ist der Spuk meistens zum einen nur sehr regional, zum anderen nach nur kurzer Zeit vorbei. Selbst Urlauber werfen häufig nur einen kurzen Blick in den Wetterbericht, um abschätzen zu können, wie warm es ungefähr wird.

Doch seit einigen Tagen blicken Mallorca-Urlauber wie Einheimische mit Argusaugen gen Himmel. Denn auf Mallorca rollt ein Sturmtief namens „Alice“ zu – und das hat es ganz schön in sich. Es soll einiges an Wassermassen runterkommen. Der spanische Wetterdienst „Aemet“ hat nun die Warnungen verstärkt. Einige Städte haben sogar schon Vorkehrungen getroffen.

Mallorca: Wetterdienst erhöht Warnstufe auf Orange

Herbst-Stürme sind auf Mallorca keine Seltenheit. Leider haben es diese jedoch meistens in sich. Das Phänomen wird auch „Gota Fría“ (Kaltlufttropfen) genannt. Einfach erklärt: Kalte Luft aus der oberen Atmosphäre trifft auf die warme Luft über dem Mittelmeer. Dadurch wird Energie freigesetzt, die heftige Gewitter entstehen lässt. Und eben dieses Szenario droht auch der beliebten Urlaubsinsel – mit Verzögerung wohlgemerkt.

+++ Grippe statt guter Laune! Mallorca kämpft mit heftiger Krankheitswelle +++

Den ersten Wetter-Meldungen zufolge, sollte es bereits am Donnerstag (9. Oktober) auf Mallorca ordentlich regnen. Doch Fehlanzeige. Sonne, Wolken, Wind und Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad sorgten für einen spätsommerlichen Tag. Ein gleiches Szenario zeichnete sich am Freitag (10. Oktober) auf der Insel ab. Doch ganz Mallorca warf an diesem Tag schon einen besorgten Blick gen Ibiza. Denn auf der spanischen Nachbarinsel wüteten bereits starke Gewitter, die nun am Samstag (11. Oktober) auch Mallorca erreichen sollen.

Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Der spanische Wetterdienst hatte am Donnerstag die Warnstufe Gelb für den Wochenendtag ausgerufen. Knapp 24 Stunden später wurden die Warnungen verschärft. Für den Norden und Nordosten bis hinunter in den Südosten Mallorcas gilt nun sogar die Warnstufe Orange. In den Küstenregionen muss mit erheblichen Regenfällen gerechnet werden. Innerhalb von zwei bis vier Stunden könnten bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter runter kommen. Außerdem warnt „Aemet“ auch vor krassen Stürmen in eben diesen Regionen. Besonders zwischen 10 und 20 Uhr soll es heftig werden. Für den Rest der Insel gilt weiterhin die Warnstufe Gelb.

Mehr News:

Wo genau das Unwetter wüten wird, ist vorab kaum vorherzusagen. Bisher sah es so aus, als ob Mallorca größtenteils verschont bleibt. Die Lage scheint sich jedoch am Samstag zuzuspitzen. Erste Veranstalter treffen deshalb schon Vorsichtsmaßnahmen. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, wurde beispielsweise die „MM-Golf-Trophy“ auf November verschoben.

Bleibt abzuwarten, wie schlimm das Herbst-Gewitter Mallorca schlussendlich trifft. Sicher ist jedoch: Urlauber, die am Samstag (11. Oktober) auf der Insel landen wollen oder gen Heimat abheben, sollten ihre Flugverbindungen im Auge behalten.