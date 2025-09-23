Warnmeldung auf Mallorca – Urlauber bekommen es zu spüren

Der September neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und noch immer verbringen viele Menschen ihren Urlaub auf Mallorca. Die Hochsaison ist zwar spürbar vorbei. Auch am Ballermann blickt man so langsam dem Ende der Partysaison entgegen. Ende Oktober steht hier das Closing an. Dann verfällt die Playa de Palma sowie der Rest der Insel in einen Urlaubs-Winterschlaf.

Doch bis dahin lassen es sich viele nicht nehmen, auch noch die letzten Sonnenstrahlen auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca zu genießen. Der Herbst ist zwar bereits angekommen, doch anders als in Deutschland, bedeutet das hier weiterhin Temperaturen über 20 Grad und Sonne. Aber nicht nur das! Am Dienstag, den 23. September, steht noch mehr auf dem Wetterprogramm auf der Insel. Auch Urlauber werden dieses zu spüren bekommen.

Erneut Unwetter auf Mallorca angesagt

Der spanische Wetterdienst AEMET hat erneut eine amtliche Wetterwarnung für Teile der Insel herausgeben. Gebiete, die bei Urlaubern auf Mallorca beliebt sind, sind betroffen. Sowohl für den Westen der Insel – dem gesamten Gebiet um die Sierra Tramuntana, dem Gebirgszug Mallorcas – als auch der Norden und der Osten der Insel gilt die Warnstufe Gelb.

+++Wie weit kommt man in Palma mit 50 Euro? Wir haben den Test gemacht+++

Regen und Gewitter sollen auf die Urlauber und Einheimischen an diesen Orten Mallorca herunterprasseln. Für die Küsten der Insel sind speziell keine Warnungen herausgegeben worden. Die Maximaltemperatur liegt laut Vorhersage an diesem Tag bei 25 Grad. Und auch in den kommenden Tagen bleibt er verhältnismäßig „kühl“ auf der Insel. Erst zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 28 Grad.

Mehr Nachrichten:

Zuletzt hatte es am Sonntag (21. September) geregnet, gedonnert und geblitzt. Zwar waren für den Tag darauf teils heftige Unwetter auf Mallorca vorausgesagt worden. Im Süden der Insel aber strahlte die Sonne bei über 26 Grad auf die Urlauber an den Stränden und die Feiernden an der Playa de Palma herunter. Für Mallorca keine untypische Kehrtwende in puncto Wetter.