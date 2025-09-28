Kehrtwende auf Mallorca! Urlauber werden gewarnt

Der Monat September neigt sich dem Ende zu und noch immer verbringen viele Touristen ihren Urlaub auf Mallorca. Täglich liegen sie in der Sonne am Strand, schwimmen im Meer und genießen das mediterrane Herbstwetter. Doch nun droht sich eine Kehtwende auf der Urlaubsinsel Mallorca an.

Denn die Balearen-Insel startet mit durchwachsenem Wetter in die neue, erste Oktoberwoche. Schon zum Wochenbeginn warnt der spanische Wetterdienst AEMET vor möglichen Schauern und Gewittern. Urlauber müssen sich darauf einstellen, dass hier Sonnenschein und blauer Himmel nicht mehr dauerhaft gegeben sind. Die genauen Details dazu liest du in diesem Artikel.

Urlaub auf Mallorca: War’s das jetzt mit dem guten Wetter?

Am Montag, dem 29. September, verdichten sich die Wolken am Himmel über der Insel. Bereits ab den Mittagsstunden werden erste Schauer erwartet, am Nachmittag ist dann mit stärkeren Regenfällen zu rechnen. Der spanische Wetterdienst AEMET weist auf erhöhte Niederschlagsmengen hin: Es gilt eine amtliche Warnung, die auch Urlauber hier auf der Insel nicht missachten sollten.

Zwar steigen die Temperaturen dennoch auf bis zu 28 Grad, doch wie üblich legen heftige Regenschauer und Unwetter Teile und Bereiche auf in Insel lahm – so zum Beispiel den Flughafen Palma de Mallorca und den Verkehr im Zentrum der Inselhauptstadt.

Auch am Dienstag (30. September) mahnt AEMET zur Vorsicht. Besonders am Vormittag drohen teils kräftige Schauer, die von kurzen Gewittern begleitet sein können. Ab Nachmittag lockert es auf, doch die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt. Der Tageshöchstwerte liegt bei bis zu 27 Grad, dazu weht ein schwacher Südwestwind.

Wetterausblick für den Rest der Woche

Laut AEMET bleibt die Wetterlage auch für den Rest der Woche wechselhaft. Weitere Schauer und örtliche Gewitter können jederzeit entstehen und über die Insel ziehen. Die Höchsttemperaturen sinken auf um die 26 Grad. Zwar gelten derzeit keine offiziellen Unwetterwarnungen ab Mittwoch, doch das Wetter kann sich über Mallorca immer kurzfristig ändern.