Schlechte Aussichten für Mallorca! Urlauber sollten letzte Chance nutzen

25 Grad, strahlender Sonnenschein und eine laue Brise – das Wetter auf Mallorca zeigt sich auch Anfang Oktober von seiner schönsten Seite. Während in Deutschland die Tage merklich kürzer sowie ungemütlicher werden und die dicken Jacken schon zum Einsatz kommen, baden die Urlauber auf der spanischen Insel im Meer und sonnen sich am Strand.

Doch auch auf Mallorca nimmt der Herbst so langsam aber sicher Einzug. Wer die Chance hat, sollte den Samstag (4. Oktober) noch einmal ausgiebig genießen. Denn die Wetter-Aussichten werden schlechter.

Letzter heißer Tag auf Mallorca

Mallorca gehört auch im Herbst zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen (wir berichteten). Kein Wunder, denn auf der Insel herrscht auch Anfang Oktober noch Sommer-Feeling – die Betonung liegt hierbei auf noch. Am Samstag (4. Oktober) klettern die Temperaturen auf 27 Grad – perfektes Wetter für einen Tag am Strand. Und diese Gelegenheit sollten Urlauber auch nutzen. Denn in den kommenden Tagen geht es mit den Temperaturen bergab.

Bereits am Sonntag klettert das Thermometer dann „nur“ noch auf maximal 20 Grad, wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ berichtet. Darüber hinaus soll es auf Mallorca auch richtig windig werden – keine optimalen Bedingungen für einen Tag am Strand. Zum Start in die neue Woche warten auf Urlauber und Einheimische Temperaturen bis zu 23 Grad, am Dienstag (7. Oktober) bis zu 24 Grad samt strahlendem Sonnenschein. Am Mittwoch ziehen dann die ersten dunklen Wolken auf – doch es soll noch trocken bleiben. Wer einen Ausflug in die Natur plant oder die Insel anderweitig erkunden will, sollte die Gelegenheit nutzen.

Denn ab Donnerstag (9. September) könnte es auf Mallorca ziemlich ungemütlich werden. Der spanische Wetterdienst rechnet mit Regenschauern und Gewitter, die sich über das gesamte Wochenende ziehen können. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 24 Grad – was sich angesichts des Regens auch kälter anfühlen kann. Damit sagt der (Spät-)Sommer nun offiziell auch der spanischen Insel Lebewohl. Aber hey, besseres Wetter als in Deutschland wartet auf die Mallorca-Urlauber allemal.