Jetzt ist es amtlich! Mallorca-Urlaubern schwant Übles

Das Wetter hat sich bisher auf Mallorca auch im Oktober von seiner besten Seite gezeigt. Während die Temperaturen in Deutschland auf circa 10 Grad gesackt sind, erwarten Urlauber auf der spanischen Insel Temperaturen bis zu 25 Grad – samt viel Sonnenschein und einem lauen Lüftchen.

Weiterer Bonuspunkt: Das Mittelmeer ist noch angenehm warm beziehungsweise angenehm kühl. Klar, kühler als im Hochsommer – doch immerhin ist es derzeit wenigstens erfrischend, ohne kalt zu sein. Anders als in den Monaten Juli und August, wenn das Wasser teilweise Badewannentemperatur hat. Doch eben das noch relativ warme Meer kann Mallorca nun zum Verhängnis werden. Denn das Wetter-Phänomen „Gota Fría“ samt eines Sturmtiefs bahnt sich an.

Mallorca: Warnstufe Gelb ausgerufen

Mit den Sonnenstunden auf Mallorca ist es erst einmal vorbei – das dürfte besonders die Urlauber nerven, die in den nächsten Tagen auf der Insel ankommen. Denn während die vergangenen Tage recht freundlich und warm waren, soll ab Freitag (10. Oktober) vor allem Regen präsent sein. Heißt also: Regenjacke statt Sonnenbrille. Bis zum Wochenstart soll es nass bleiben. Immerhin bleiben die Temperaturen rund um 23 Grad recht stabil, wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ auf seiner Website schreibt.

+++ Mallorca verliert die Krone! Urlauber packen Koffer lieber für dieses Ziel +++

Allerdings könnte Mallorca einiges mehr als bloßer Dauerregen erwarten. Das Wetter-Phänomen, welches auch als „Gota Fría“ bekannt ist, könnte für Regenmengen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit sorgen – inklusive Hochwasser (>>HIER<< mehr dazu). Nun hat auch der spanische Wetterdienst erste Warnungen herausgegeben. Die Warnstufe Gelb gilt bisher für den gesamten Samstag (11. Oktober) auf der kompletten Insel. Es droht Regen und starke Stürme.

Mehr News:

Besonders tückisch bei den typischen Herbst-Stürmen ist: Es ist vorab sehr schwierig vorauszusagen, wo genau die Gewitter entstehen und welche Region am stärksten davon betroffen sein wird. Sicher ist jedoch: Wer bereits auf Mallorca Urlaub macht, sollte seine Ausflugspläne überdenken. Von einem Besuch am Strand oder ganz und gar das Baden im Meer ist abzuraten. Wer in den kommenden Tagen auf der Insel landet, sollte vorab seine Flugverbindungen im Blick behalten. Denn der Sturm könnte Auswirkungen auf den Flugplan haben.