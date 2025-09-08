Amt spricht Warnung aus! Urlauber auf Mallorca müssen sich umstellen

Konstant um die 30 Grad Celsius und das bei blauem Himmel und viel Sonnenschein. So sahen die letzten Tage für die Urlauber und all die Menschen, die auf Mallorca leben, aus. Doch bereits am Montagmorgen (8. September), pünktlich zum neuen Wochenbeginn, kündigte sich an, dass es hier so nicht weitergehen wird.

Denn wie der spanische Wetterdienst „AEMET“ meldet, gilt eine amtliche Warnung für Mallorca. Dabei wird es nicht nur ungemütlich für die Menschen auf der Insel. Es soll sogar richtig krachen. Und wie das auf der Lieblingsinsel der Deutschen so ist, führt das meist zu chaotischen Szenen – in mehrerlei Hinsicht.

Heftiger Wetterumschwung kommt auf Urlauber auf Mallorca zu

Der nasse Sand an der Playa zeigt, dass es bereits in der Nacht auf Montag geregnet hat. Es ist schwül, der Himmel von einer einzigen grauen Wolke verdeckt. Das sind die Vorboten dessen, was am Dienstag (9. September) auf die Urlauber und Bewohner auf der Insel zukommen wird.

Es gilt: Warnstufe Orange für Mallorca. Über 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sollen am Dienstag auf die Balearen niederprasseln. Begleitet wird der heftige Regen von ebenfalls starken Gewittern. 100 Prozent Regenwahrscheinlichkeit für den ganzen Dienstag sind vorausgesagt. Bei Höchsttemperaturen um die 29 Grad Celsius bleibt es dabei immerhin warm.

Und auch am Mittwoch (10. September) soll der Tag nicht gerade sommerlich sonnig beginnen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es weiterhin regnen. Gegen Mittag aber wird erwartet, dass sich die Sonne wieder durch die Wolkendecke über der Insel hindurchkämpft. Dann haben die Menschen wieder ihren Sommer, Sonne, Sonnschein.

Auf Mallorca bedeuten Gewitter und Regen in der Regel leere Strände, überflutete Straßen und eine volle Inselhauptstadt Palma de Mallorca – Gedrängel und Auf-die-Füße-Treten inklusive. Denn wenn der Tag am Strand buchstäblich ins Wasser fällt, zieht es die Menschen in die Stadt, um ihre Freizeit dort mit Shoppen und kulturellem Programm, wie die Besichtigung der berühmten Kathedrale zu verbringen.