Mallorca-Touristen sorgen für Wutausbrüche – „Blockieren die Straßen“

Auch im Herbst zählt Mallorca noch zu einem DER beliebtesten Urlaubsorte für die Deutschen (wir berichteten). Selbst wenn sich die Saison langsam aber sicher dem Ende neigt, hat Mallorca auch fernab des Ballermanns noch einiges zu bieten (>>HIER<< mehr dazu).

Doch wenn die Saison für die einen endet, beginnt sie für die anderen. Im Herbst (sowie auch im Frühling und Frühsommer) wird die spanische Urlaubsinsel besonders für eine Touristen-Gruppe zum absoluten Hotspot. Und so viel sei gesagt: Das sorgt bei Urlaubern wie Mallorquinern für Frust und schlechte Laune.

Radfahrer sorgen auf Mallorca für erhitzte Gemüter

Mallorca hat eine traumhafte Landschaft, die Einheimische wie Urlauber lieben. Auf der spanischen Insel kommt man sowohl in den Genuss kilometerlanger Sandstrände, traumhafter Buchten, als auch einer malerischen Bergkulisse. Die Serra de Tramuntana zieht jedoch besonders im Herbst auch viele Rennrad-Fahrer an. Wie der „SWR“ berichtet, zieht es jährlich rund 300.000 Rennradfahrer nach Mallorca. Anfänger wie Profis sind scharenweise auf der Insel unterwegs.

+++ Ausflug auf Mallorca endet in Enttäuschung – doch eine Sache überrascht +++

Besonders in der Serra de Tramuntana, wo die Straßen sehr eng sind, lassen sie jedoch den Puls bei Auto- und Busfahrern höherschlagen – und das nicht im positiven Sinn. Leider kommt es auch immer wieder zu schlimmen und sogar tödlichen Unfällen unter Beteiligung der Radfahrer.

„Oftmals plaudern sie nebeneinander“

Gegenüber unseren Mallorca-Reporterinnen machten sich Einheimische wie Urlauber Luft. Jamima (29), lebt am nördlichen Ende der Serra Tramuntana und stört sich mehr an den Fahrradfahrern, die an der Strandpromenade von Port de Pollença, an der sie unmittelbar wohnt – durch die spazierenden Menschen fahren. „Ich fahre nicht allzu oft Auto, drum stören sie mich hier vor der Tür mehr als auf den Straßen.“

Aaron (28) lebte jahrelang auf der Insel und kennt das Problem mit den von Fahrradfahrern belegte Straßen. „Sie blockieren die sowieso schon engen Straßen und bremsen den Autoverkehr aus. Wenn sie wenigstens hintereinanderfahren würden! Aber nein, oftmals plaudern sie nebeneinander fahrend auch noch auf dem Rad.“

Vicky aus dem Raum Erfurt (28) war mit einem Mietwagen in der Serra de Tramuntana unterwegs. Doch den traumhaften Anblick konnte sie nicht wirklich genießen. Auf dem Weg zum beliebten Küstenörtchen Port de Sóller erlebte auch sie volle Straßen. „Es hat sehr lang gedauert, weil die Straßen vollgestopft mit Autos waren. Und dann auch noch die vielen Radfahrer!“

Mehr News:

Gefahr vor allem für Radfahrer selbst

Doch während die Rennrad-Fahrer für Wutausbrüche bei Urlaubern und Einheimischen sorgen, ist die Gefahr für die Menschen auf dem Rad am größten. Nicht nur, dass es bei 300.000 Radrenn-Fahrern natürlich zu etlichen Unfällen kommt. Besonders prekär: Etliche (Hobby)-Sportler überschätzen ihre Leistung oder unterschätzen die Anstrengung. Die Folge: Der Körper rebelliert oder versagt komplett.

Leider enden auf Mallorca nicht selten Radrenn-Touren mit dem Tod. Trotzdem bleibt Mallorca gerade für Radrenn-Fahrer ein absoluter Magnet. Die Gefahr sollte jedoch nicht unterschätzt und die körperliche Leistung nicht überschätzt werden.