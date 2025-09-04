Mallorca-Urlaub schon zu teuer? DAS macht hier den entscheidenden Unterschied

Palmen, weißer Sand und das Meer: Auch in diesem Jahr ließen sich viele Touristen das süße Leben an der beliebtesten Playa nicht entgehen. Die Preise steigen zwar Jahr für Jahr und trotzdem sind der Ballermann 6 und die anliegenden Abschnitte gut gefüllt. Die Stimmung ist gut, das Konto leer.

Das wird zumindest behauptet. Doch was ist den Urlaubern ihre Erholung und das Feiern wirklich wert? Wie viele Abstriche muss man machen, um sich das Spektakel wirklich gönnen zu können? Wir haben die Besucher an der beliebtesten Meile auf Mallorca gefragt, was ihr Urlaub gekostet hat.

Mallorca-Urlaub: Es gibt einen Unterschied

Natürlich muss man den Urlaub auf Mallorca in verschiedene Kategorien einteilen. Da wären zunächst die Touristen, die vor allem wegen des Strandes, der Sonne und dem leckeren Essen die Insel besuchen. Auch wenn es auf Mallorca sicherlich schönere Ecken zum Baden gibt, scheint der Ballermann 6 auch bei den etwas ruhigeren Gästen trotzdem beliebt zu sein. Und das kostet.

Ein Paar aus Deutschland hat richtig tief in die Tasche gegriffen. „1.000 Euro pro Person haben wir für eine Woche hier ausgegeben.“ Sie hatten mit weniger gerechnet, es sollte aber unbedingt der Ballermann sein. Für weniger gab es keine Angebote mehr. Auch Frühbucher hatten in diesem Jahr keinen Vorteil. „Wir haben im Januar gebucht und zahlen 1.400 Euro für 5 Tage“, erzählt uns ein anderer Besucher. Dafür aber erste Reihe und mit Blick aufs Geschehen. Trotzdem ein happiger Preis. Der Blick aufs Konto verrät: „Wir waren letztes Jahr auch schon mal hier und das war günstiger.“

Aber es geht noch teurer. Als wir zwei Damen auf dem Weg zum Bierkönig abfangen, verraten sie uns, was sie bezahlt haben. „600 Euro pro Person für 3 Nächte.“ Diese Ausgaben schlägt an diesem Tag keiner mehr. Und trotzdem haben sie gebucht – ZU teuer war es wohl noch nicht. Wie viel geht da noch?

Ballermann, aber anders

Doch Urlaub am Ballermann muss nicht viel kosten – er kann. Wir haben Arne getroffen, der mit seinem Kegelclub in diesem Jahr das erste Mal die Insel besucht. „Wir haben für 4 Tage 450 Euro bezahlt. Das geht.“ Der Rest wird natürlich im Mega-Park, Bierkönig und Co. ausgegeben.

Die besonderen Schnäppchen finden wir unter den typischen Party-Touristen. „Wir haben 380 Euro für Flug und Hotel bezahlt.“ Als die Kamera aus ist, erzählen uns die jungen Männer aus Deutschland, dass ihr Zimmer jedoch eher einer „Absteige“ gleicht. Kaum zu vergleichen zum Rio-Hotel des ersten Paares. Die Laune lassen sie sich davon aber nicht verderben und freuen sich, das gesparte Geld von der Reise im Mega-Park auszugeben. 200 Euro gehen laut eigenen Aussagen da an einem Abend drauf. Man muss eben Prioritäten setzen.

Unser Fazit: Ja, Mallorca-Urlaub ist teurer geworden, allerdings kann man auch noch Schnäppchen finden. Es kommt immer auf die eigenen finanziellen Umstände an, auf die Bedürfnisse und Anforderungen an die Unterkunft. Für wen der Ballermann und die Party im Vordergrund steht, der kann noch echte Schnäppchen machen. Wer es allerdings etwas gesitteter mag und nur am Rande mitfeiern will, der muss doch etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber bei einem sind sich unsere Befragten einig: Teurer geworden ist es für alle.