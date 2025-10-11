Taxi-Gaga auf Mallorca! Fahrgäste bleiben ratlos zurück

Auf Mallorca gibt es allerhand zu entdecken und erleben. Kein Wunder also, dass die spanische Insel bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs steht. Neben der Partymeile am Ballermann wartet eine atemberaubende und abwechslungsreiche Natur sowie etliche malerische Städte. Von Strandtagen, bis Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale von Palma über Shopping-Möglichkeiten – auf Mallorca kommt jeder auf seine Kosten.

Wer viel erleben will, muss natürlich auch einiges an Kilometern zurücklegen. Viele Urlauber setzen hier auf Mietautos oder den Bus. Doch auch Taxi und Uber sind auf Mallorca ein beliebtes Mittel, um von A nach B zu gelangen. Auch unsere Insel-Reporterinnen sind häufig mit dem Taxi unterwegs – teilweise dieselbe Strecke. Dabei stellten sie Kurioses fest.

Mallorca: Fehlender Überblick bei Taxi-Kosten

Vom Megapark, Bierkönig und Co. zurück ins Hotel, schnell ins nächstgelegene Einkaufszentrum oder an den Flughafen – Taxis zählen auf Mallorca besonders bei Urlaubern als beliebte Variante. Das wissen natürlich auch die Einheimischen selbst und so warten vor den Party-Locations am Ballermann, am Flughafen und auch vor den Touristen-Hotspots unzählige Autos. Während allerdings die Suche nach einem Taxi auf der Insel absolut kein Problem darstellt, wird das ganze bei der Preisgestaltung für die Fahrt deutlich schwieriger. Hier verliert man schnell den Überblick und nicht selten fühlen sich deutsche Urlauber, sofern die Hirnkapazität nach einer durchzechten Partynacht angeschlagen ist, abgezockt – so auch unsere Reporterinnen.

Die beiden fuhren an verschiedenen Tagen zur ungefähr gleichen Uhrzeit dieselbe Strecke – und bezahlten jeweils unterschiedliche Preise. Dröseln wir das Ganze genau auf: Nach einem etwas ausgearteten Shoppingtag im Einkaufscenter „FAN“ wollten sich die beiden am späten Dienstagnachmittag (7. Oktober) nicht mit den ganzen Tüten in den vollen Bus zwängen und nahmen sich ein Taxi nach S’Arenal (Höhe des Hafens). Für die rund 15-minütige Autofahrt legten die beiden am Ende mit Trinkgeld 15 Euro hin.

Gleiche Strecke – anderer Preis

Weil am Donnerstag (9. Oktober) spontan die Technik versagte, musste Ersatz her. Beste Anlaufstelle: MediaMarkt. Und eben dieser ist auch in dem „FAN“ Shoppingcenter zu finden. So setzten sich unsere Mallorca-Reporterinnen am Nachmittag ins Taxi. Die Fahrt dauerte ebenfalls rund 15 Minuten. Mal davon abgesehen, dass der Fahrer auf dem Parkplatz eine extra große Runde drehte, stand auf dem Taxameter 16 Euro irgendwas – doch bevor die beiden Reporterinnen schnell genug waren, den genauen Preis zu erkennen, betätigte der Fahrer eine Taste und ein Preis von 21,39 Euro erschien.

Und auch bei der dritten Fahrt zeigte das Taxameter erneut einen anderen Wert. Nach dem Einkauf bei MediaMarkt ging es für unsere Reporterinnen wieder via Taxi gen S’Arenal – wieder Höhe des Hafens. Die Spannung stieg während der Fahrt: Wie teuer wird das Ganze dieses Mal? Am Ende waren es 16,40 Euro. Wieder ein anderer Wert. Alle drei Strecken waren ungefähr die gleiche Uhrzeit, die beiden Fahrten vom „FAN“ nach S’Arenal sogar dieselbe Route – trotzdem standen am Ende unterschiedliche Preise auf dem Taxameter. Die größte Abweichung gab es bei der Hinfahrt – mit mehr als fünf Euro Preisunterschied. Natürlich kann das rein logistisch nicht dieselbe Strecke sein, jedoch war es auch keine vollkommen andere Route. Wie sich der Unterschied von fünf Euro zusammensetzt, bleibt unklar.

Wer in ein Taxi auf Mallorca einsteigt, ist beim Bezahlen zumindest als Urlauber offensichtlich der Laune des Fahrers ausgeliefert. Denn die Preise sind nicht wirklich transparent beziehungsweise nachvollziehbar. Mit welchen „versteckten“ wie „Nachtzuschlag“ und Co. du bei Taxi-Fahrten auf Mallorca rechnen musst, liest du >>HIER<<.