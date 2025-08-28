Amtliche Warnung! Urlauber auf Mallorca müssen sich wappnen

Den Urlaub auf Mallorca stellen sich die meisten so vor: Sonne, Meer und gutes Essen. Gerade wenn es in der Heimat nicht so sommerlich ist wie auf der Insel, freuen sich viele Urlauber auf Mallorca umso mehr hier zu sein. Doch auch hier ist nicht immer eitel Sonnenschein!

Der spanische Wetterdienst AEMET hat für Mallorca nun eine amtliche Warnung ausgesprochen – besser gesagt, sogar zwei! Am Donnerstag, den 28. August, soll es zu Regenschauern und Gewittern kommen. Besonders betroffen ist dabei der Süden der Insel, wo sich die deutschen Urlaubs-Hochburgen S’Arenal und die Insel-Hauptstadt Palma de Mallorca befinden.

Unwetter auf Mallorca – das droht den Urlaubern jetzt

Der Sommermonat August neigt sich dem Ende zu und nach einer langen Hitzewelle auf Mallorca kündigen sich jetzt die ersten frühherbstlichen Gewitter an. Für den heutigen Tag ist die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen. Das ist die zweithöchste Warnstufe der spanischen Wetterdienste AEMET.

+++Urlaub im September: HIER kannst du den Sommer verlängern – 11 Geheimtipps+++

Ab 12 Uhr ist eine hundertprozentige Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt die bis in die Abendstunden andauern soll. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius kommen dann auch noch Gewitter hinzu. Ein entspannter Tag am Strand in der Sonne wird für die Menschen, die hier gerade Urlaub machen, voraussichtlich nicht möglich sein.

Um kurz vor 11 Uhr aber scheint noch die Sonne vereinzelt durch die Wolken am Himmel hindurch, so berichten es unsere Reporterinnen vor Ort. An der Playa haben viele Urlauber ihre Schirme aufgespannt und ihre Handtücher ausgebreitet. Wie lange sie hier liegen werden ist fraglich.

Mehr Nachrichten:

Die Rettungsschwimmer an der Playa de Palma sperren bei Unwettern immer die Strände ab. Ins Wasser darf dann niemand mehr. Wer ihren Trillerpfeifen nicht folgt, wird mit einem Kanu aus dem Wasser geholt. Nach heftigeren Unwettern ist es gerade an der Playa de Palma üblich, dass die Strände auch dann noch gesperrt bleiben, wenn das Unwetter bereits weitergezogen ist. Denn die Kanäle hier spülen bei heftigen Regen und Gewittern sämtlichen Dreck ins Meer, darunter auch Fäkalien – die für den Menschen gesundheitsgefährdend sind.