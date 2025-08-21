Neuer Regel-Hammer am Strand von Mallorca – jetzt herrscht dicke Luft!

Palmen, weiße Sandstrände und blaues Meer – Europa hat zahlreiche wunderschöne Urlaubsorte, an denen man nicht nur allerlei Souvenirs kauft, sondern auch entspannte Strandtage verbringt.

Wäre da bloß nicht das Handtuch-Problem. Damit ist gemeint, dass viele schon frühmorgens aufstehen, um mit ihrem Handtuch eine Liege zu reservieren, damit sie es sich später bequem machen können. Doch Mallorca will nun mit dieser Sitte komplett Schluss machen und setzt auf ein neues System, das allerdings jetzt schon für Ärger sorgt …

Urlaub auf Mallorca: Strandliegen in Spanien sorgen für Frust

Für viele Urlauber ist das Reservieren von Liegen ein Muss, für andere ein absolutes Unding. Kein Wunder, dass immer wieder ein regelrechter Krieg um die gemütlichen Sitz- bzw. Liegemöglichkeiten ausbricht und man schon häufiger Leute diskutieren gehört hat. Doch nun sorgt eine neue Mallorca-Regel für leere Liegen.

In mehreren Gemeinden haben die Verantwortlichen nämlich die Nase voll von den eifrigen Touristen, die die Liegen schon am frühen Morgen für sich beanspruchen. Ihre Konsequenz? Nun muss man reservieren – ähnlich wie in einem Restaurant reserviert man eben nun eine Liege statt eines Tisches.

In Gemeinden wie Palmanova, Santa Ponça, Portals Nous und Paguera muss auf der Webseite zunächst ein bestimmter Strand ausgewählt werden. Anschließend geht es weiter wie bei einem Ticketkauf für ein Konzert oder Sportereignis. Im „Beach Manager“ können Liegen und Sonnenschirme für einen noch verfügbaren Tag sowie eine verfügbare Zeit ausgewählt werden.

Digitale Reservierung: Viele Plätze sind längst augebucht

Auch auf den Stränden der Baleareninsel Mallorca – etwa in Calvià, Alcúdia oder Santa Ponça – ist das Reservierungssystem inzwischen fester Bestandteil. Wer ohne vorherige Buchung auftaucht, wird häufig einfach abgewiesen. Für Unmut sorgt vor allem, dass zahlreiche Hotels große Kontingente an Liegen in bester Lage über das Portal sichern, um sie ihren Gästen als exklusiven Service anzubieten. Zwar kostet das für die Hotelgäste meist genauso viel wie für Direktbucher, doch die Plätze sind oft nur intern buchbar. Wer unabhängig unterwegs ist, hat laut „Bild.de“ kaum eine Chance auf einen Platz in der ersten Reihe – die ist meist längst vergriffen.

Das sorgt für Frust – sowohl bei Einheimischen als auch bei spontanen Strandbesuchern. Obwohl öffentliche Strände eigentlich allen offenstehen sollten, fühlen sich viele durch das Buchungssystem ausgeschlossen.

Ein zusätzliches Hindernis: An bestimmten Stränden lässt sich eine Liege nur in einem engen Zeitfenster zwischen 16 Uhr nachmittags und 6 Uhr morgens reservieren. Wer spontan ans Meer möchte, hat damit kaum eine Chance – die besten Plätze sind dann oft schon vergeben.

Also am besten früh genug buchen oder einfach mit einem gemütlichen Tuch auf dem Sand liegen und einfach den Urlaub auf Mallorca genießen.