Mallorca-Urlauber besuchen vermeintlichen Traumstrand – vor Ort kommt die böse Überraschung

Die Balearen zählen zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor allem Mallorca ist bei Urlaubern hoch im Kurs. Im Jahr 2024 besuchten etwa 13,4 Millionen Touristen die Insel – ein neuer Rekord.

Viele Menschen suchen schon lange vor ihrem Urlaub in den sozialen Netzwerken nach den besten Geheimtipps, Insiderinfos oder versteckten Ecken der Insel, um ihren Mallorca-Aufenthalt perfekt zu planen. Doch Vorsicht: Nicht jeder vermeintliche Hotspot ist auch wirklich echt. In den letzten Wochen kursierten mehrere Fake-Strände im Netz – mit einem durchaus ernsten Hintergrund.

Mallorca-Albtraum für Urlauber

Son Banya, Son Gotleu oder Son Roca – diese Orte wurden in den letzten Wochen auf Plattformen wie TikTok als die neuen Traumstrände auf Mallorca verkauft. Wer sie besucht, landet jedoch nicht an einer versteckten Bucht, sondern mitten in Stadtvierteln, die als soziale Brennpunkte auf der Insel gelten. Strandromantik? Fehlanzeige!

+++ Ich bin auf Mallorca in die Berge gefahren – damit hätte ich niemals gerechnet +++

Doch genau das ist der Plan. Einheimische verbreiten die gefälschten Tipps als kreativen Protest gegen überfüllte Strände, steigende Mieten und Verkehrskollaps. Mithilfe von KI oder Photoshop wirken die Fotos täuschend echt. Viele Urlauber, die Instagram und TikTok als Reiseführer nutzen, fallen auf die Bilder herein. Wie die „Frankfurter Rundschau“ und das „Diario de Mallorca“ schreiben, steckt hinter der Aktion die wachsende Frustration vieler Insulaner über den zunehmenden Massentourismus.

Mehr Nachrichten:

Die Aktion zeigt Wirkung: Bereits einige Urlauber fielen auf die Fake-Strände ein. Mallorca zeigt damit: Selbst auf der Urlaubsinsel kann der digitale Traum schnell zum Albtraum werden – zumindest, wenn man blind den Fotos und Videos im Netz vertraut.