Traumhafte Bucht auf Mallorca abseits der Touristenmengen – doch hier ist Vorsicht geboten

Mallorca – Urlaubsparadies für zahlreiche Reiselustige. Mit über 19 Millionen Urlaubern im Jahr stellte die Insel im vergangenen Jahr einen neuen Urlauber-Rekord auf. Empfehlungen für die besten Strände und Buchten gibt es im Internet viele – schnell sind diese aber total überlaufen.

Wer keine Lust auf Massentourismus hat und Mallorca mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen will, der sollte sich diesen Ort definitiv auf die Bucketliste sitzen. Doch es ist Vorsicht geboten.

Traumbucht auf Mallorca mit Hindernissen

Was Maioris so besonders macht: Hier gibt es keinen großen Strand, wie man ihn von El Arenal oder Alcúdia kennt. Stattdessen führt ein schmaler Pfad vom Parkplatz hinunter zur Küste – ein Spaziergang von rund 15 bis 30 Minuten. Unten angekommen eröffnet sich ein Bild, das so gar nicht nach Massentourismus aussieht: Felsen, kleine Plateaus, winzige Buchten und Stellen, an denen man direkt ins glasklare Wasser springen kann. Je weiter man sich vom Parkplatz entfernt, desto ruhiger wird es.

Für viele Mallorca-Fans ist genau das der Reiz: Natur, Ruhe und kristallklares Meer, ohne laute Strandbars und Co.. Weil das Gebiet Teil eines Meeresschutzgebiets ist, ist das Wasser hier besonders klar – perfekt zum Schnorcheln. Mit etwas Glück entdeckt man Seesterne, Seegraswiesen oder kleine Schwärme bunter Fische.

Mallorca: Hier ist Vorsicht geboten

Doch so paradiesisch der Ort auch wirkt, ganz ungefährlich ist er nicht. Der Einstieg ins Wasser erfolgt über Felsen, weshalb Wasserschuhe dringend empfohlen sind. Außerdem kann es bei starkem Wellengang schnell gefährlich werden, wenn die Wellen gegen die steilen Felswände schlagen.

Gerade für Familien mit kleinen Kindern ist die Bucht daher eher ungeeignet. Wer jedoch Abenteuer mag, Lust auf eine unberührte Küste hat und ein wenig Vorsicht walten lässt, findet in Maioris einen echten Geheimtipp. Und wer nach dem Bad ins Luxusleben eintauchen will: In der Nähe lockt der exklusive Mhares Sea Club oder der 18-Loch-Golfplatz Maioris – ein Kontrast, wie ihn nur Mallorca bieten kann.