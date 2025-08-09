Bis zu 200 Euro! Hier müssen Malle-Urlauber tief in die Tasche greifen

Auf Mallorca gehört der Strandbesuch zum Urlaub dazu, doch die Preise für Liegen und Sonnenschirme unterscheiden sich enorm. Am günstigsten ist es in Cala Millor. Hier zahlen Urlauber für zwei Liegen und einen Schirm nur 15 Euro pro Tag. Auch an der Playa de Muro im Norden und in Cala Marçal im Südosten bleibt es günstig.

Für 17 Euro bekommt man in Cala Marçal sogar zusätzlich einen kleinen Safe für Wertsachen. Auch in Ciutat Jardí nahe Palma sowie an der Cala Santanyí im Südosten liegen die Preise unter 20 Euro. Teurer wird es in Peguera und Cala Vinyes im Südwesten von Mallorca, wo das Set 22,50 Euro kostet.

Hier müssen Malle-Urlauber tief in die Tasche greifen

Eine deutliche Preissteigerung zeigt sich in Sa Coma an der Ostküste: Hier sind für 35 Euro nicht nur Liegen und Schirm inklusive, sondern auch zwei Getränkegutscheine. An der Costa de la Calma gibt es eine außergewöhnliche Option: Für 45 Euro steht das Set auf Betonplatten, inklusive Zugang zu einem Chiringuito.

In Cala Sa Nau nahe Portocolom sowie am beliebten Strand von Illetes zahlen Besucher bereits rund 50 Euro für das Set. An der Playa de Palma klettern die Preise weiter. Hier kostet ein Set rund um den Balneario 6 bis zu 60 Euro. Noch exklusiver ist es in Cala Major. Für ein Premium-Set mit Safe werden 70 Euro fällig.

Bis zu 200 Euro für Liegen

Der Gipfel der Preise findet sich jedoch am Strand von Formentor. Eine einzige Liege kostet dort 65 Euro, das Set mit zwei Liegen und Schirm bis zu 157,70 Euro. Maximaler Luxus bietet eine Bali-Liege mit Schirm für 210 Euro täglich. Wer sparen möchte, setzt auf Alternativen.

Viele Urlauber bringen eigene Liegen mit oder kaufen günstige Klappliegen vor Ort. Ein Anbieter an der Playa de Palma (Balneario 8) vermietet laut „Watson“ einfache Liegen für nur 4 Euro am Tag. Dieses Angebot ist das billigste auf der ganzen Insel. Mallorca bietet somit sowohl günstige als auch luxuriöse Strandoptionen – je nach Vorlieben und Budget.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.