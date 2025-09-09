Beliebter Mallorca-Ferienort führt strenge Regeln ein – Urlauber merken es sofort

Die Urlaubssaison auf Mallorca läuft auf Hochtouren. Doch im beliebten Touristenort Sóller müssen sich die Urlauber auf einige Einschränkungen gefasst machen.

Aufgrund von Wasserknappheit hat das Rathaus nun Sparmaßnahmen ergriffen, die auch die Feriengäste deutlich zu spüren bekommen.

Strandbesuch mit Einschränkung

Seit Freitag (29. August) gelten in Sóller strenge Wassersparvorgaben, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. So sind bis auf Weiteres die öffentlichen Duschen an den Stränden abgeschaltet, und auch die kommunalen Schwimmbäder bleiben vorerst geschlossen.

Zusätzlich sind Hotels aufgefordert, wassersparende Systeme zu installieren und ihre Gäste für einen bewussten Umgang mit Wasser zu sensibilisieren. Bürgermeister Miquel Nadal Vaquer appelliert an alle, aktiv Wasser zu sparen – etwa durch kürzeres Duschen oder das Nutzen von Spül- und Waschmaschinen nur bei voller Beladung.

Regel-Verschärfungen könnten folgen

Zudem dürfen Privatpersonen ihre Schwimmbecken nicht mehr auffüllen, Gärten und Grünflächen nicht bewässern und Fahrzeuge oder Terrassen nicht mit Wasser aus der öffentlichen Versorgung reinigen. Auch öffentliche Sportanlagen sowie Straßen dürfen nur noch „ohne Wasser“ gereinigt werden. Wie lange diese Maßnahmen in dem beliebten Ferienort auf Mallorca gelten werden, ist bislang nicht festgelegt. Für Urlauber und Anwohner könnte es in den kommenden Wochen sogar noch striktere Regeln geben.

Sollten die bisherigen Wassersparmaßnahmen nicht ausreichen und weiterhin keine Regenfälle einsetzen, behält sich das Rathaus vor, die Vorschriften weiter zu verschärfen. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass die Gemeinde zu solchen drastischen Maßnahmen greifen muss. Eines ist jedenfalls klar: Es wird entscheidend sein, dass sowohl Einheimische als auch Mallorca-Urlauber ihren Teil beitragen, damit die Wasserversorgung nicht weiter ins Wanken gerät.