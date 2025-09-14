Geheimtipp auf Mallorca: Diesen Ort musst du gesehen haben

Auf Mallorca gibt es so einiges zu entdecken: Traumstrände, Party am Ballermann oder kleine Dörfer in den Bergen – die Insel hat für jede Art von Urlauber etwas zu bieten.

Doch oft sind die gehypten Orte schnell überfüllt. Wer also noch auf der Suche nach einem Tagesausflugsziel fernab des Massentourismus auf Mallorca ist, für den habe ich einen echten Geheimtipp.

Das versteckte Fischerdorf

Nur acht Minuten mit dem Auto von Santanyí entfernt liegt das kleine Fischerdorf Cala Figuera mit gerade einmal 577 Einwohnern. Ich hatte vorher kaum etwas über den Ort gehört, aber wenn man schon einmal in der Gegend ist, dachte ich mir, kann man ja mal vorbeischauen. Ohne große Erwartungen machte ich mich also auf den Weg – und wurde positiv überrascht.

Schon beim Ankommen merkt man: Hier ist alles kleiner, ruhiger und authentischer. Kein Touristentrubel, keine Hotelburgen, sondern schmale Gassen, wunderschöne Häuser mit typisch mallorquinischem Flair und ein winziger Hafen, in dem die Boote sanft auf dem klaren Wasser schaukeln. Ein Bild wie auf einer Postkarte. Anders als an den bekannten Hotspots war kaum etwas los, sodass ich ganz entspannt durch das Dorf schlendern konnte.

Der Hafen von Cala Figuera. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

+++ Ich war auf Mallorcas gehyptestem Wochenmarkt – und habe es sofort bereut +++

Postkarten-Aussichten

Auch die Umgebung lädt zum Entdecken ein. Ich folgte einem Wanderweg, vorbei an zahlreichen Bäumen und steilen Klippen. Oben angekommen bot sich ein atemberaubender Blick auf die Bucht: Kristallklares Wasser, die Fischerboote und das Dorf wie gemalt.

Die Aussicht auf Cala Figuera. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Wer keine Lust auf Wandern hat, sondern sich lieber bei gemütlicher Atmosphäre stärken möchte, ist ebenfalls bestens versorgt. Entlang des Hafens laden zahlreiche kleine Restaurants zum Einkehren ein – perfekt für eine Pause mit Blick auf das Wasser.

Mehr Nachrichten:

Für alle, die Mallorca mal anders erleben wollen: Cala Figuera ist ein echter Geheimtipp. Ruhe, authentisches Dorfleben und die wunderschöne Lage am Wasser machen den Besuch unvergesslich. Ein Ort, an dem man einfach schlendern, die Aussicht genießen und den Alltag hinter sich lassen kann – genau das, was einen perfekten Tagesausflug ausmacht.