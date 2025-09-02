Ratten-Horror auf Mallorca! Deutscher Anwohner klagt über „bestialischen Gestank“

Ärger in Sa Coma auf Mallorca! In dem Küstenort herrscht seit einiger Zeit offenbar eine Rattenplage, wie ein deutscher Anwohner berichtet. Auslöser des Problems soll die Umstellung bei der Müllabholung sein. Der Teilzeitresident fordert: Hier muss sich dringend etwas ändern.

Zustände nicht mehr tragbar

Seit Dezember 2024 gibt es in Sa Coma keine Müllcontainer mehr. Stattdessen erfolgt die Müllabholung direkt vor der Haustür – die Mülltüten müssen also auf die Straße gestellt werden. Die Folge: Zahlreiche Ratten fühlen sich von dem offen liegenden Abfall angezogen.

„Der Grund sei eine drastische Einsparung. Das ist aber ein Trugschluss, denn durch die Rattenplage und den bestialischen Gestank leidet nicht nur der Tourismus, sondern auch die Kosten werden auf Sicht steigen, da immer öfter der Kammerjäger beauftragt werden muss“, klagt der Anwohner Klaus Kronewitz gegenüber der „Mallorca Zeitung„. Er besitzt ein Apartment in einer Wohnanlage in der Avinguda de les Palmeres.

Eine Besserung des Problems ist aktuell nicht in Sicht: Die Ratten sollen immer mehr werden und mittlerweile jeden Tag da sein. Die Zustände seien mittlerweile nicht mehr tragbar, erklärt Kronewitz weiter.

Gemeinde sieht das Problem woanders

Trotz mehrfacher Beschwerden bei der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar blieb eine Reaktion bislang aus. Besonders problematisch sei, dass Urlauber und Teilzeitbewohner ihren Müll oft am Abreisetag auf die Straße stellen – auch dann, wenn keine Abholung stattfindet. So bleibt der Abfall teils tagelang liegen und zieht Ratten an. Die Gemeinde sieht die Ursache jedoch woanders, wie die zuständige Sachbearbeiterin für die Müllabholung im Rathaus von Sant Llorenç der „MZ“ mitteilt: Nicht der Müll sei das Hauptproblem, sondern Futterstellen für Katzen, die ebenfalls Tiere anlocken.

Ab Oktober soll eine neue Firma mit der Bekämpfung der Rattenplage beauftragt werden – der Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister ist ausgelaufen. Eine Rückkehr zum alten Containersystem schließt die Gemeinde aus. Das neue System funktioniere zu gut – die Recyclingquoten seien deutlich gestiegen.