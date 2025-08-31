Deutscher Urlauber stirbt im Restaurant auf Mallorca – seine Familie muss alles mit ansehen

Tragischer Vorfall in einem Restaurant auf Mallorca! In einem Strandlokal in Port de Sóller verstarb ein 82-Jähriger Mann auf tragische Weise.

Über eine Stunde lang kämpften die Sanitäter um das Überleben des Mannes. Besonders tragisch: Seine Frau, seine Enkelin und sein Schwiegersohn mussten das Unglück mit ansehen.

Kampf ums Überleben

Am Samstagnachmittag (30. August) kehrte die Familie ins Strandlokal „Es Canyis“ am Hafen von Sóller ein, um hier Mittag zu essen. Um 13.55 Uhr passierte jedoch das Unglück: Der Mann verschluckte sich an seinem Steak, rang um Luft, wie die spanische Zeitung „Cronica Balear“ berichtet.

Nachdem Rettungsschwimmer der Küstensicherheits-Firma Marsave versucht hatten, den 82-Jährigen mit der Heimlich-Methode zu retten, übernahmen die herbeigerufenen Sanitäter. Diese versuchten den Mallorca-Urlauber mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) zu retten. Über 20 Minuten lang setzten sie einen Defibrillator ein und versorgten ihn mit Sauerstoff. Doch weder der alarmierte Rettungsdienst aus Sóller noch die Verstärkung aus Palma konnten das Leben des Mannes retten – er hatte einen Herzstillstand erlitten.

+++ Mallorca-Urlauber brechen neuen Rekord! Doch es ist kein Grund zur Freude +++

Ein später eintreffender Notarzt kämpfte mit erweiterten Wiederbelebungsmaßnahmen weiter um das Leben des Mannes. Mit einer Saugglocke gelang es ihm, das Steakstück zu entfernen, das die Atemwege blockiert hatte. Trotzdem konnte der Puls des Deutschen nicht mehr hergestellt werden.

Mehr Nachrichten:

Nach rund einer Stunde mussten die Ärzte den 82-Jährigen für tot erklären. Gegen 17 Uhr wurde der Leichnam von einem Bestattungsunternehmen abgeholt. Auch die örtliche Polizei sowie die Guardia Civil waren am Einsatzort auf Mallorca im Einsatz.