Mallorca: Urlauber machen Horror-Fund an der Playa! Mann treibt leblos im Wasser

Dramatische Szenen am späten Freitagabend (23. August) auf Mallorca!

Urlauber haben an der Playa in Höhe des Hafens plötzlich einen Mann entdeckt, der leblos im Wasser getrieben. Was bisher zu dem tragischen Fund am Strand von Mallorca bekannt ist, liest du hier bei uns.

Mallorca: Mann verstirbt am Strand

Wie das Pärchen gegenüber unserer Reporterin berichtete, wollten die beiden gegen 22 Uhr in der Nähe des Hafens S’Arenal auf Mallorca schwimmen gehen. Plötzlich machten sie die dramatische Entdeckung rund 30 Meter vom Ufer weg und riefen sofort den Rettungsdienst. Die Urlauber hätten nur den Rücken des Mannes ausmachen können, das Gesicht soll bereits im Wasser getrieben sein, wie das Pärchen erzählte. Zudem schätzten sie das Alter des gefundenen Mannes auf um die 20 Jahre.

Nur wenige Minuten später nach dem Notruf traf bereits ein Rettungswagen ein. Eine junge Frau, die sich augenscheinlich ebenfalls am Strand befundet hatte, habe erste Hilfsmaßnahmen ergriffe. Die hinzugerufenen Sanitäter begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Zunächst waren acht, später zehn Sanitäter im Einsatz, außerdem vier Polizisten. Schnell bildete sich am Strand an der Playa de Mallorca eine Menschentraube aus etwa 150 Schaulustigen.

Todes-Drama auf Mallorca: ein Rettungswagen an der Playa. Foto: DER WESTEN / Vanesa Schubert

Gegen 22.50 Uhr die schreckliche Nachricht: Die Sanitäter haben die Reanimation erfolglos abgebrochen. Die Guardia Civil bestätigte den Vorfall gegenüber unserer Redaktion. Die Identität des Mannes ist bisher noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Wir berichten in Kürze weiter.