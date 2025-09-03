Mallorca-Urlauber aufgepasst! So unterschiedlich hart wird an der Playa kontrolliert

Wer an der Playa de Palma auf Mallorca Urlaub macht, sollte genau wissen, wo er sein Handtuch ausbreitet. Denn obwohl der kilometerlange Strand auf den ersten Blick wie eine durchgehende Einheit wirkt, verläuft dort eine kaum sichtbare Grenze – und je nach Abschnitt gibt es unterschiedliche Kontrollmaßnahmen, die Urlauber kennen sollten.

Versteckte Grenze mitten am Strand

Der Grenzverlauf zieht sich entlang des sogenannten „Torrent des Jueus“, einem trockenen Bachbett, das mitten durch den beliebten Party-Hotspot verläuft. Westlich davon beginnt das Stadtgebiet von Palma, östlich davon gehört der Strand zu Llucmajor, einer der größeren Gemeinden im Süden Mallorcas.

Auf beiden Seiten gelten grundsätzlich dieselben Regeln, etwa das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen, das Verbot von lauter Musik sowie das Verbot von öffentlichem Komasaufen. Wer dagegen verstößt, riskiert empfindliche Bußgelder von mehreren hundert bis zu mehreren tausend Euro. Doch bei der Umsetzung dieser Regeln unterscheiden sich die Kontrollmaßnahmen und Schwerpunkte deutlich.

So unterschiedlich sind die Kontrollen an der Playa

So setzt die Stadt Palma laut der „Mallorca Zeitung“ und dem „Mallorca Magazin“ unter anderem verstärkt auf moderne Technik wie Drohnen und Bodycams sowie zahlreiche zusätzliche Polizisten. Ziel ist es, vor allem abends und nachts für mehr Sicherheit zu sorgen und übermäßigen Alkoholkonsum sowie Ruhestörungen einzudämmen. An mehreren Stellen sind zudem Überwachungskameras installiert, die den Behörden bei der Strafverfolgung helfen.

In Llucmajor, zu dem auch der Strandabschnitt El Arenal gehört, werden laut dem „Mallorca Magazin“ dagegen vor allem punktuelle Zugangskontrollen durchgeführt. So wird zwischen 21:30 Uhr und 6:00 Uhr kontrolliert, wer Zugang zu bestimmten Strandabschnitten bekommt, um nächtliche Alkoholexzesse und illegale Partys zu verhindern. Die Polizei setzt hier stärker auf gezielte Eingriffe und weniger auf dauerhafte Überwachung.

Mehr Nachrichten:

Für Urlauber bedeutet das: Auch wenn die gesetzlichen Regeln an der Playa de Palma überall gleich sind, können sich die Kontrollintensität und die eingesetzten Maßnahmen von Abschnitt zu Abschnitt unterscheiden. Wer sicher gehen will, sollte sich vorab informieren und die Hinweise der örtlichen Behörden beachten, um Bußgelder und Ärger zu vermeiden.