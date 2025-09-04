Strandtag an der Playa auf Mallorca – es kommt alles anders, als erwartet

Für viele gilt der Ballermann auf Mallorca als Inbegriff des Partytourismus – laut, überfüllt und alles andere als erholsam. Laute Bässe, grölende Feiernde und die berüchtigten „Helmuts“, die einem alle paar Minuten eine Uhr oder Sonnenbrillen andrehen wollen – so das gängige Klischee.

Doch als ich dieses Mal an der Playa de Palma mein Handtuch ausbreitete und mich in die Sonne legte, erlebte ich eine völlig andere Seite des Ballermanns. Natürlich: Wer auf der Suche nach einsamen Buchten und türkisblauem Wasser ist, wird hier nicht fündig. Aber die oft beschriebene Dauerbelästigung und das Chaos – davon war überraschend wenig zu spüren.

Ruhe statt Chaos

Ich lag entspannt am Strand, las ein Buch, döste ein wenig – und wurde dabei weder von aufdringlicher Musik noch von betrunkenen Gruppen gestört. Statt wildem Partytrubel herrschte eine fast schon entspannte Stimmung. Die Menschen saßen in kleinen Gruppen zusammen, hörten leise Musik oder unterhielten sich in angenehmer Lautstärke. Es wirkte fast so, als wollten auch die anderen Urlauber einfach mal runterkommen.

+++ Urlauber liegen an der Playa auf Mallorca – plötzlich rennen sie aus dem Wasser +++

Besonders im Vergleich zu den Jahren zuvor war die Veränderung deutlich spürbar. Damals konnte man kaum zehn Minuten in Ruhe liegen, ohne von mehreren Verkäufern angesprochen zu werden. Dieses Mal waren es in zwei Stunden gerade einmal drei „Helmuts“, zwei Massagefrauen und ein Cocktailverkäufer – und selbst die gingen einfach kommentarlos vorbei. Keine Marktschreie, kein penetrantes Werben, kein Gefühl von permanenter Belagerung.

Mehr Nachrichten:

Tatsächlich war es an manchem Berliner oder Hamburger Badesee unruhiger als hier – am legendären Ballermann. Vielleicht hat sich der Strand mit der Zeit verändert. Vielleicht war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber fest steht: Mein Strandtag an der Playa auf Mallorca war deutlich entspannter, als ich es erwartet hätte – mehr „chillen“ als „Ballermann-Klischee“. Und das hätte ich so definitiv nicht gedacht.