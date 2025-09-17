Falsche Anzeigetafeln – Urlauber auf Mallorca sind verwirrt

Wer mit dem Auto nach Port de Sóller fährt, muss derzeit gute Nerven mitbringen. Die elektronischen Anzeigetafeln, die eigentlich Auskunft über freie Parkplätze geben sollen, sorgen bei Urlaubern und Einheimischen für reichlich Ärger.

Laut dem Inselradio zeigen die großen Displays am Ortseingang immer wieder „voll“ an, obwohl im Hafenbereich noch viele Parkplätze frei sind. Händler und Gastronomen schlagen Alarm: Gäste drehen ab, weichen auf andere Orte aus – und die Restaurants bleiben leer. Das könnte den Betreibern gerade in der Nebensaison spürbaren Umsatz kosten.

Neue grüne Schilder: Parken nur für Anwohner

Das neue System sollte eigentlich für Entlastung sorgen und den Verkehr aus dem Zentrum halten. Stattdessen schreckt es Besucher ab. Und das, obwohl sich die typischen Sommerstaus rund um Sóller aktuell gar nicht einstellen.

Doch damit nicht genug: Seit März 2025 greift in Sóller eine weitere Regelung, die Besucher kennen sollten. Die Stadtverwaltung richtet eine großflächige ZAR-Zone („Zona de Aparcamiento Restringido“) ein, klar markiert mit grünen Schildern und Bodenmarkierungen.

Auf diesen Stellplätzen dürfen ausschließlich Anwohner parken – erkennbar am Aufkleber am Fahrzeug. Urlauber und Tagesgäste riskieren hier ein Bußgeld. Wer nicht in Sóller gemeldet ist, sollte die blauen ORA-Zonen oder offizielle Parkplätze ansteuern.

Stadtrat Josep Porcel erklärt das Ziel gegenüber der Mallorca-Zeitung so: „Wir wollen den einheimischen Autofahrern Vorrang geben und eine nachhaltigere Mobilität fördern.“

Wer den Hafen von Sóller besuchen möchte, sollte sich von irreführenden Anzeigen nicht abschrecken lassen – oft sind im Zentrum doch noch Plätze frei. Und unbedingt auf die grünen Schilder achten: Sie signalisieren, dass hier nur Anwohner parken dürfen. Sonst kann der Ausflug schnell teurer werden als geplant.