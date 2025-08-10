Bei über 30 Grad! Mallorca-Urlauber kriegen das große Staunen in Palma – „Ich kann nicht mehr“

Das Inselradio von Mallorca hat auf Facebook einige Fotos von Palma geteilt, die für Staunen unter den Urlaubsgästen sorgen. Denn was hier passiert, fühlt sich bei aktuellen Temperaturen von über 30 Grad völlig fehl am Platz an. Mal ganz davon abgesehen, dass man im Juli noch gar nicht an den Dezember denken mag, geschweige denn an Weihnachten.

Dennoch laufen auf Palma de Mallorca bereits die ersten Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit an. Urlauber reagieren teils fassungslos.

Weihnachtsvorbereitungen auf Palma de Mallorca

Mitte Juli starten auf Palma de Mallorca bereits die Vorbereitungen für die kälteste Jahreszeit. Ja, tatsächlich werden hier jetzt schon Weihnachtsdekorationen aufgehängt. Man mag es kaum glauben. So zeigt das Inselradio Mallorca Aufnahmen davon, wie Arbeiter die ersten Bäume in der City mit Lichterketten schmücken.

Auf den Ramblas, den schicken Alleen von Palma, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. „Anfang Juli – Zeit die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen!“, kann sich auch das Radio-Team einen lachenden Smiley nicht verkneifen. Kein Wunder, dass es auch unter dem Facebook-Beitrag zu dem einen oder anderen scherzhaften Kommentar kommt.

Mallorca-Urlauber können es kaum glauben

„Ohwei, ich kann nicht mehr“, lacht sich eine Nutzerin in den Kommentaren schlapp. „Oh du Fröhliche“, spottet der nächste. Manch einer fragt sich schon, warum die Lichterketten überhaupt noch abgehängt würden, wenn man schon im Juli wieder loslegen müsse. Aber schließlich muss die Elektronik gewartet werden und soll nicht in die Bäume hineinwachsen.

Dennoch: „Wie immer ein bisschen früh“, kritisiert ein Nutzer die Aktion. Er schiebt aber gleich ein: „Vorfreude ist ja (mit) die schönste Freude“. Und wie der Nächste anmerkt: „32 Kilometer Weihnachtsbeleuchtung hängt man auch nicht in zwei Tagen auf.“