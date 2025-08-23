Mallorca-Urlauber wollen in Palma shoppen gehen – sie stehen vor verschlossenen Türen

Sommer, Sonne, Sangria – genau diese drei Dinge sind für viele der Grund, nach Mallorca zu gehen. Natürlich steht für den einen oder anderen auch der Ballermann im Vordergrund. Und wer sich zwischen Sonnenbaden und Bier mal entspannen will, flüchtet oft in eines der vielen Einkaufszentren.

Doch nun könnten viele Malle-Urlauber bei ihrem Shopping-Wunsch enttäuscht werden, denn die meisten Geschäfte sind fest geschlossen …

Urlaub auf Mallorca: Geschäfte sind geschlossen – Grund ist die Sommerpause

Geschlossene Türen, verdunkelte Schaufenster und leere Marktstände mitten in der Hochsaison auf Palma de Mallorca? Ja, du hast richtig gesehen – während auf der Insel Hochsaison herrscht, gönnt sich die Hauptstadt eine kleine Auszeit.

Denn der Hochsommer in Palma ist paradox – er ist irgendwie auch Nebensaison. Wenn die Sonne gnadenlos auf die hübschen Altstadtgassen brennt und das Thermometer konstant über 30 Grad klettert, zieht es selbst die Einheimischen lieber ans Meer oder ins kühle Hinterland.

Mallorca Revue – viele Läden sind zu

Und dann machen viele kleine Läden, Boutiquen und Marktstände – etwa auf dem beliebten Mercat de l’Olivar – eben mal Pause. Zwei, manchmal sogar drei Wochen lang. Auch auf Facebook sieht man, dass in der Mallorca Revue sehr viele kleine Geschäfte verschlossen sind. Die Jalousien sind heruntergelassen und weit und breit ist kein Mensch zu sehen.

„Normalerweise ist um diese Zeit alles geöffnet“, kein Wunder, dass schon über 80 Personen mit einem schockierten Smiley reagierten. Wer davon nichts weiß, könnte nämlich darüber schockiert sein.

In dem Sinne: Lass dich im Mallorca-Urlaub einfach treiben, schlürfe ein kühles „café con hielo“ auf einer schattigen Plaza, beobachte das Flirren der Hitze über den Dächern und genieß den mallorquinischen Sommer wie ein Local: mit Ruhe, Genuss – und einer Prise Siesta.