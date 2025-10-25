Kehrtwende auf Mallorca! Urlauber haben schlechte Karten

Wer dem tristen Herbstwetter in Deutschland entfliehen will, der kommt auf Mallorca voll auf seine Kosten. Bei blauem Himmel, einem lauen Lüftchen und Temperaturen bis zu 27 Grad kommt noch einmal richtig Sommer-Feeling auf.

Doch die Kehrtwende ist bereits im Anmarsch. Mallorca-Urlauber, die am Strand entspannen, baden und Sonne tanken wollen, haben schlechte Karten. Worauf sie sich einstellen müssen, liest du hier.

Mallorca-Urlauber haben das Nachsehen

Der Ballermann ist derzeit rappelvoll. Kein Wunder, denn am Donnerstag (23. Oktober) sind die Closings gestartet. Sprich: Die Partylocations Megapark, Bierkönig, Oberbayern und Co. zelebrieren das Ende der Saison. Alleine dafür haben sich unzählige Feierwütige auf den Weg nach Mallorca gemacht. Das Wetter zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite. Und wer nicht von morgens bis abends in den Partyhochburgen ohne Fenster abhängen will, hat definitiv Gelegenheit, tagsüber am Strand zu entspannen – zumindest bis Samstag (25. Oktober).

+++ Voll bis unters Dach – Capital Bra zum ersten Mal auf Mallorca +++

An diesem Tag sollen die Temperaturen auf Mallorca nämlich noch einmal ordentlich in die Höhe schießen. Bis zu 27 Grad sind laut des spanischen Wetterdienstes „Aemet“ drin. Vor allem Strand-Urlauber kommen da voll auf ihre Kosten. Wer die Chance hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Denn ab Sonntag wird es deutlich kälter auf der Insel – und nasser. Es soll nämlich ordentlich regen, wie der spanische Wetterdienst prophezeit. Die Temperaturen schaffen es dann auch „nur“ noch auf maximal 23 Grad.

Mehr News:

Der Herbst scheint damit nun auch Mallorca vollends zu erreichen. Denn die Temperaturen schaffen es in der neuen Woche nur noch knapp über die 20-Grad-Marke. Ab Mittwoch (29. Oktober) kommt dann auch wieder vermehrt Regen dazu. Scheint so, als ob auch das Wetter das Ende der Saison auf Mallorca einleitet.