Kurz nach dem Closing erhalten Mallorca-Urlauber eklige Gewissheit

Mallorca. Für viele Deutsche das Traumziel schlechthin: Sonne, Strand, Sangria. Doch hinter der Urlaubsidylle brodelt ein echtes Problem – im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit Jahren schlagen Behörden und Umweltschützer Alarm: zu viele Menschen, ein völlig überfordertes System – und jede Menge Dreck im Meer …

Mallorca kämpft mit massivem Abwasser-Problem – Fäkalien im Meer

Immer wieder sorgen dabei schockierende Bilder für Schlagzeilen: Schmutziges Wasser und auch Fäkalien, die direkt vor den Stränden treiben. Die Kanalisation auf Mallorca ist völlig überlastet – und das Problem wird von Jahr zu Jahr größer. Schon 2018 stellte die Regierung fest, dass von 98 Kläranlagen auf den Balearen 26 ihr Abwasser über veraltete Unterwasserrohre ins Meer leiten. Zählt man die kommunalen Anlagen hinzu, sind es sogar rund 30.

Die Staatsanwaltschaft schlug bereits damals Alarm: Das Abwassernetz in Palma de Mallorca sei ein „veraltetes System“, gebaut für rund 250.000 Einwohner. Doch in der Hochsaison leben in der Region längst über 800.000 Menschen – das Netz kollabiert regelmäßig, vor allem bei Starkregen. Dann läuft die Kanalisation über und das Abwasser landet im Meer.

Wasserqualität sinkt dramatisch

Die Folgen sind laut „Express.de“ deutlich messbar. Noch 2019 galten 89 Prozent der Badegewässer auf Mallorca als „hervorragend“. 2025 sind es laut neuen Zahlen des balearischen Gesundheitsministeriums nur noch 68 Prozent. Auf Ibiza sieht es noch düsterer aus: Dort fiel der Anteil der „exzellenten“ Badestellen von 78 auf 61 Prozent.

Besonders betroffen sind die Stadtstrände rund um Palma – etwa Cala Mayor, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí oder Cala Estancia. Erst im Juni musste Can Pere Antoni gesperrt werden: Fäkalien im Wasser! Wegen Gesundheitsgefahr wurde die rote Flagge gehisst – Baden verboten.

