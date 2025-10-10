Grippe statt guter Laune! Mallorca kämpft mit heftiger Krankheitswelle

Der Mallorca-Urlaub ist für viele Deutsche das Jahreshighlight schlechthin. Beim Sonnen und Baden am Strand sowie ausgiebigen Feiern am Ballermann rücken die Sorgen des Alltags in den Hintergrund. Blöd nur, wenn man hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird – oder eben ins Bett. Und das nicht zusammen mit dem Urlaubsflirt, sondern alleine mit triefender Nase, Halsschmerzen, Schüttelfrost und Fieber.

Wohl jeder Urlauber hat schon etwas von der „Mallorca-Grippe“ gelesen oder gehört. Entweder liegt man noch auf der Insel flach oder hütet direkt nach der Ankunft in Deutschland das Bett. Das Phänomen ist keineswegs unbekannt. Doch derzeit scheint Mallorca von einer Krankheitswelle regelrecht überrollt zu werden. Selbst die Krankenhäuser auf der Insel pfeifen laut „Mallorca Zeitung“ (MZ) aus dem letzten Loch.

Mallorca: Sprunghafter Anstieg an Atemwegsinfektionen

Klar, wo viele Menschen zusammenkommen, haben Bakterien und Viren leichtes Spiel. Besonders in den Party-Hochburgen Megapark, Bierkönig und Co. holen sich Mallorca-Urlauber schnell etwas weg. Doch Mitte Oktober scheint es besonders schnell zu gehen. Die Grippe- und Corona-Welle scheint die Insel in diesem Jahr früher als üblich zu treffen. Wie die MZ schreibt, sei seit Dienstag (8. Oktober) die Anzahl an Menschen mit Atemwegserkrankungen sprunghaft angestiegen – was natürlich nicht spurlos an den Krankenhäusern vorbeigeht. Besonders die Notaufnahmen seien stark ausgelastet. Der Trend sei eindeutig: es gibt deutlich mehr Corona- und Grippe-Fälle als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.

Auch mehrere Urlauberinnen haben die Reise nach Mallorca offenbar nicht gut weggesteckt, wie sie unseren Reporterinnen erzählten.

Halb Mallorca scheint flach zu liegen

Sowohl Charlotte aus Hamburg als auch Vicky aus dem Raum Erfurt wurden kurz nach ihrer Heimreise nach Deutschland umgehauen und schlagen sich ebenfalls mit grippeähnlichen Symptomen herum. Und auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Caroline und Andreas Robens hat es erwischt. Egal wo man auf Mallorca hinsieht und hinhört – derzeit scheint die halbe Insel flach zu liegen, Urlauber wie Einheimische gleichermaßen.

Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, beginne deshalb auch die Impfkampagne für gefährdete Gruppen. Eine kleine positive Nachricht gibt es immerhin: Die Krankheitsverläufe seien derzeit vergleichsweise mild. Besonders die Corona-Symptome würden laut MZ eher einer Erkältung oder leichten Grippe ähneln. Wer dieser Tage auf Mallorca unterwegs ist, ist mit einem Fläschchen Desinfektionsmittel und (so fern möglich) Abstand gut beraten.