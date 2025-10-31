Mallorca-Urlauber mit bitterer Erkenntnis – „Muss überlegen, ob ich nochmal herkomme“

Seit Jahrzehnten gehört die spanische Mittelmeerinsel Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Viele kommen jedes Jahr hier her, um bei Sommer, Sonne und Strand die Seele baumeln zu lassen oder die hiesige Kultur zu genießen.

So auch Ehepaar Müller (*Name von der Redaktion geändert). Richard und Hilde verbringen schon seit Jahren ihren Sommerurlaub auf Mallorca, wie sie DER WESTEN erzählen. Doch nun könnte DAS ihren Zukunftsplänen für die Insel einen Strich durch die Rechnung machen.

Mallorca-Urlauber mit bitterer Erkenntnis

Ob Geschichte und Kultur, Party und Action oder Wandern und Natur – auf Mallorca dürfte jeder Urlaubstyp auf seine Kosten kommen. Bei Reisenden besonders beliebt: Die Inselhauptstadt Palma. Hier gibt es neben historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten auch eine Bandbreite an Restaurants, Bars und Clubs, Shopping-Möglichkeiten und nahegelegene Strände zum Schwimmen und Sonnenbaden. Doch eine Sache hat sich für Urlauber gerade in den letzten Jahren drastisch verändert: Die Preise.

Die Preise für Flüge, Hotel und Lebensmittel sind auch auf Mallorca in die Höhe geschossen. Und das kriegen die Urlauber natürlich hautnah zu spüren. So auch Ehepaar Müller, wie sie DER WESTEN berichten. Gerade in den letzen beiden Jahren hätten Richard und Hilde für ihren Urlaub deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.

„Überlege schon, ob ich nochmal herkomme“

„Am teuersten ist für uns das Hotel. Das ist ziemlich teuer hier in Palma“, erzählt der Mallorca-Urlauber. „Unter 100 bis 200 Euro die Nacht bekommst du hier ja kaum was.“ Richard weiter: „Aber man geht ja auch was Essen und macht Touren und so.” Laut eigenen Angaben geht für das Ehepaar da täglich mindestens 50 Euro drauf.

Trotzdem wollen die zwei auch im nächsten Jahr nochmal Urlaub auf Mallorca machen. „Aber es kommt drauf an, wie die Hotel-Preise sind. Wenn es noch teurer wird, überlege ich mir schon, ob ich nochmal herkomme“, so das bittere Fazit des Urlaubers.