Mallorca verliert die Krone! Urlauber packen Koffer lieber für dieses Ziel

Der Herbst ist in Deutschland eingekehrt – das Wetter wird zunehmend ungemütlicher und die kurzen Klamotten sind bei vielen schon in den hinteren Teil des Kleiderschrankes gerückt. Wer noch einmal Sonne tanken will, muss in den Flieger gen Süden steigen. Und genau das steht auf dem Plan von vielen Urlaubern. Auf Mallorca, Antalya, den Kanaren und Griechenland herrschen noch sommerliche Temperaturen.

Die anstehenden Herbstferien dürften für viele deutsche Familien der perfekte Zeitpunkt sein, um dem grauen Wetter in der Heimat noch einmal zu entfliehen. Jahrelang bei Urlaubern am beliebtesten: Mallorca. Immerhin sitzt man nur knappe 2,5 Stunden im Flieger, bis einem die laue Meeresbrise um die Nase weht. Doch eine andere Destination hat der spanischen Insel nun den Rang abgelaufen.

Mallorca nicht mehr an der Spitze

Mallorca gilt seit Jahren als eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen – nicht nur bei Deutschen. Rund 13,5 Millionen Touristen besuchten die spanische Insel im Jahr 2024. Zum Saisonstart im April quillt der Ballermann regelmäßig über. Im Sommer herrscht auf der gesamten Insel reges Touri-Treiben. Auch zu den Closings im Oktober macht sich die Feiermeute, unter ihnen auch viele Stars und Sternchen, auf den Weg nach Mallorca, um im Megapark, Bierkönig, Oberbayern und Co. das Ende der Saison zu feiern. Umso überraschender dürften die Ergebnisse der TUI- Auswertung sein. Denn Mallorca steht nicht mehr an der Spitze der beliebtesten Reiseziele für den Herbst.

Antalya hat der spanischen Insel den Rang abgelaufen, wie aus der TUI-Analyse hervorgeht. Damit landet Mallorca auf dem zweiten Platz. Dicht gefolgt von der griechischen Insel Kreta. Die Destination Hurghada ist auf Rang vier geschossen. Der Urlaubsort am Roten Meer in diesem Jahr besonders gefragt. Wie TUI schreibt, habe es hier ein Buchungsplus von rund 30 Prozent gegeben. Auf Platz fünf der beliebtesten Reiseziele im Herbst liegt Rhodos. Der sechste Platz geht ebenfalls nach Griechenland: Kos. Aber auch die Kanaren bleiben weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel für die kälteren Tage in Deutschland. Fuerteventura landet auf dem siebten Rang, Gran Canaria auf Platz acht und Teneriffa auf Platz zehn. Neu in die Top 10 hat es die Destination Costa de la Luz geschafft und den neunten Platz belegt.

„Der Trend zur Saisonverlängerung hat sich fest etabliert und wird bleiben. Immer mehr Urlauber genießen im Herbst die sommerlichen Temperaturen am Mittelmeer, profitieren von attraktiven Preisen und erleben Strände sowie Sehenswürdigkeiten ohne den Trubel der Hauptsaison“, fasst TUI-Produktchef Steffen Boehnke in einer Mitteilung zusammen. Wer seinen Herbst-Urlaub noch nicht gebucht hat, braucht nicht in Panik zu verfallen. Noch ist nicht alles komplett ausgebucht. TUI betont, dass es für Mallorca, die Türkei und Griechenland noch freie Plätze gibt. Für Ägypten wurden sogar zusätzliche Flüge und Hotelkontingente bereitgestellt. Urlauber haben also noch genug Möglichkeiten, auch spontan, dem tristen Herbstwetter in Deutschland zu entfliehen.