Eine grüne Oase mitten auf Mallorca: So wunderschön ist dieser tropische Geheimtipp

Man fühlt sich wie in einer anderen Welt: Umgeben von Palmen, Wasserspielen und Blumen vergisst man in den Gärten von Alfabia kurz, dass man sich auf der Partyinsel Mallorca befindet. Wer eine Auszeit vom Trubel der Playa sucht, ist hier genau richtig.

Entstanden im 12. Jahrhundert, zieht der geheimnisvolle Garten auch heute noch zahlreiche Besucher an. Hier dreht sich alles um Wasser, eine gelungene Abwechslung in der mallorquinischen Hitze, umgeben von der beeindruckenden Berglandschaft Mallorcas. So war der Besuch unserer Redaktion vor Ort und der bleibende Eindruck danach.

Eine tropische Oase, abseits vom Lärm der Playa

Gleich am Eingang empfängt die Besucher ein großes Wasserbassin, dahinter große Phönixpalmen und eine gesäumte Freitreppe, die in die historische Residenz führt. Bei einem Besuch versteht man sofort, warum Alfabia zu den schönsten historischen Gärten Spaniens gehört.

Die Mauren machten sich das Leben mit ihren Gärten angenehm. Die Gegend der Jardines de Alfabia suchten sie sich bewusst für ihr beeindruckendes botanisches Spiel aus. Mit Blick auf das umliegende Tramuntana-Gebirge wählten sie einen Ort mit hohem Grundwasserspiegel und unversiegbaren Quellen. So schuf Wesirs Ben Abet, der morgenländischer Herrscher, ein Kanal- und Kapillarsystem, das den Paradiesgarten immer bewässern sollte.

Die Gärten von Alfabia Foto: Nina Peters

Ein alter Säulengang mit einer Pergola, die von Kletterpflanzen überwachsen ist, sorgt für Schatten. Im Palmengarten fühlt man sich wie in einer Märchenwelt. Er ist im lockeren, englischen Stil gestaltet. Am Ende des Gartenrundgangs beeindruckt das Herrenhaus, welches ebenfalls im 12. Jahrhundert gebaut wurde. Über 800 Jahre alte Holzdecken zeigen, wie bedeutend die Jardines de Alfabia früher waren.

Die Jardines de Alfabia liegen idyllisch zwischen Bunyola und Sóller. Von Palma sind sie über die Ma-11 in rund 30 Minuten Autofahrt erreichbar, noch stimmungsvoller ist jedoch die Anreise mit der historischen Bahn nach Sóller, die direkt an den Gärten hält.

Geöffnet sind die Jardines in der Carretera Palma-Sóller von März bis Oktober täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr, letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung. Der Eintritt beträgt 9 Euro, Kinder bis zehn Jahre haben freien Zugang.