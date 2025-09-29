Unwetter rollt auf Mallorca zu! Urlauber bekommen die Folgen bereits zu spüren

Der Hochsommer ist vorbei – auch auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Zwar können alle hier bei Temperaturen um die 25 Grad und Sonnenschein noch ordentlich Bräune abstauben, doch am Horizont ziehen bereits dunkle Wolken auf – und das nicht nur im sprichwörtlichen Sinn.

Denn ein dickes Unwetter rollt laut des spanischen Wetterportals „Aemet“ auf Mallorca zu. Die Folgen bekamen Urlauber bereits am Montag (29. September) zu spüren. Auch die Hauptstadt Palma hat erste Register gezogen.

Warnung betrifft ganz Mallorca

Wer die letzten Tage und Wochen seinen Urlaub auf Mallorca verbracht hat, dürfte angesichts des Wetters keinen Grund zum Meckern gehabt haben. Regen? Fehlanzeige. Bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad konnte gebadet und am Strand entspannt werden. Doch Sonnenanbetern wird in den kommenden Tagen eine Zwangspause verhängt – zumindest kündigt das das spanische Wetterportal „Aemet“ an und ruft für den besagten Montag für die gesamte Insel die Warnstufe Gelb aus. In der Nacht zu Dienstag verschärft sich das Ganze und es gilt sogar die Warnstufe Orange für den Osten, Süden und Westen. „Aemet“ warnt vor Niederschlägen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Die Folgen des Unwetters haben Urlauber bereits am Montag (29. September) zu spüren bekommen. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, sei es am Flughafen zu kleinen Verspätungen gekommen. Wer am Dienstag in den Flieger gen Heimat steigt, sollte unbedingt ein Auge auf die Flug-Updates haben, um einer bösen Überraschung zu entgehen. Auch die Hauptstadt Palma hat bereits erste Vorkehrungen getroffen. Wie die Zeitung weiter schreibt, sollen am Dienstag die beliebten Parks Bellver, Can Tarres und Sa Riera geschlossen bleiben, ebenso der Passeig Sagrera.

Wer sich jetzt denkt: „Na dann verbringe ich den Tag eben nicht am Strand, sondern erkunde Mallorcas Hauptstadt Palma“, sollte eventuell noch einmal umdenken. Denn Palma läuft an regnerischen Tagen komplett über – und das nicht wegen des Regens. Bei schlechtem Wetter denkt sich nämlich so gut wie jeder Urlauber genau das. Das Ende vom Lied? Palma kollabiert. Das Phänomen ist wahrlich nicht neu und hat sogar einen eigenen Namen: „Operation Wolke“. Damit einhergeht, dass die spanische Polizei die Beamten aufstockt und Sondereinheiten einsetzt , um das Verkehrschaos auf den Straßen, Parkplätzen und Zufahrten zu Parkhäusern zu regeln.

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Das Unwetter, sofern es Mallorca so hart trifft, wie der spanische Wetterdienst vorhersagt, ist nur von relativ kurzer Dauer. Bereits am Mittwoch (1. Oktober) wartet auf die Urlauber wieder strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad.