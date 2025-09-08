Urlauber kehrt aus Mallorca zurück – am Flughafen klicken plötzlich die Handschellen

Für einen 26-Jährigen endete der Urlaub auf Mallorca in Deutschland mit dem Klicken der Handschellen am Flughafen Düsseldorf. Noch bevor der in Polen lebende Mann nach Hause reisen konnte, wurde er direkt nach der Landung am 3. September in Nordrhein-Westfalen verhaftet.

Und das Ganze wegen einem Zufall. Denn weil die Polizei am Flughafen Düsseldorf den Flieger aus Palma de Mallorca aus Spanien stichprobenartig untersuchte, fiel auf: an Board befindet sich ein gesuchter Verbrecher. Zuerst berichtete das „Mallorca Magazin“ darüber.

Mallorca-Urlauber gerät in zufällige Kontrolle am Flughafen Düsseldorf

Eine Überprüfung seiner Personalien brachte schnell Klarheit: Der Urlauber aus Mallorca war zur Fahndung ausgeschrieben. Bereits im Juni 2021 hatte das Amtsgericht Bamberg (Bayern) einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der junge Pole war wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorbestraft. Damit war der zuvor sonnige Urlaub auf Mallorca in NRW schlagartig vorbei.

Nur wenige Monate nach dem Haftbefehl, hatte das Gericht in Bamberg ein Urteil gesprochen und verhängte dabei eine Rest-Einheitsjugendstrafe in Höhe von vier Jahren und acht Monaten. Der Mann hatte zwar bereits einen Großteil abgesessen, doch ein offener Strafrest blieb bestehen – 62 Tage.

Und diesen Rest seiner Strafe soll der 26-jährige Mann nun absitzen. Direkt nach der Landung am Flughafen Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen eröffneten die Deutsche Bundespolizisten dem Verdächtigen den Haftbefehl und nahm ihn daraufhin fest. Danach übergaben sie den in Polen lebenden Mann den zuständigen Justizbehörden. Der Urlauber aus Mallorca zog somit von seiner Unterkunft auf der Insel direkt ins Gefängnis in Deutschland.