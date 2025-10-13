Spur der Verwüstung auf Mallorca! Doch es ist noch nicht durchgestanden

Der Herbst ist langsam aber sicher auch auf Mallorca angekommen. Und mit im Gepäck hat dieser typischerweise stürmisches Wetter – so auch Mitte Oktober. Das Sturmtief „Alice“ hatte sich auf den Weg Richtung Balearen gemacht. Besonders prekär: Zu dieser Jahreszeit können Tiefdruckgebiete ein heikles Wetter-Phänomen auslösen, welches unter dem Namen „Gota Fría“ (zu Deutsch: Kaltlutfttropfen) bekannt ist.

Dabei trifft kalte Luft aus der oberen Atmosphäre auf warme Luft über dem Mittelmeer und es entstehen heftige Gewitter, bei denen Hunderte Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Erde prasseln. Und eben jenes Sturmtief erreichte am Samstag (11. Oktober) Mallorca und sorgte bis Sonntag für reichlich Chaos und Schäden auf der gesamten Insel.

Mallorca-Urlauber bekommen Folgen zu spüren

Der spanische Wetterdienst „Aemet“ hatte bereits am Donnerstag (9. Oktober) die ersten Warnungen herausgegeben, die sich innerhalb von 24 Stunden besonders für den Norden der Insel verschärften (wir berichteten). Dort entleerten sich die tiefschwarzen Wolken so heftig, dass es zu kräftigen Überschwemmungen kam. Der hier gelegene beliebte Urlaubsort Port de Pollença stand komplett unter Wasser (>>HIER<< mehr dazu).

Auch Mallorca-Urlauber bekamen die Folgen des Sturmtiefs „Alice“ zu spüren: Am Flughafen von Palma wurden Verbindungen gestrichen. Nach Angaben der Betreiber gab es alleine am Samstag (11. Oktober) 19 Annulierungen.

Am Sonntagmorgen (12. Oktober) bekam dann auch der Süden Mallorcas sein Fett weg. Eigentlich galt zunächst die Warnstufe Gelb – diese wurde dann aber wieder auf Orange hochgesetzt. Am Ballermann zog eine dunkle Wolkenfront auf – samt heftigem Wind. Binnen weniger Minuten rannten die Urlauber aus dem Meer zurück zum Strand und brachten sich dann unter Dächern in Sicherheit. Kurz danach setzte der heftige Regen ein.

Warnstufe Gelb bis Dienstag

Während bereits am frühen Nachmittag an der Playa die Sonne wieder herauskam und die Temperaturen nach oben schnellten, kamen andere Regionen weniger glimpflich davon. Palmen stürzten um, Tiefgaragen und Straßen liefen über und Restaurants wurden geflutet. Besonders Mallorcas Hauptstadt Palma hat es heftig erwischt. Auf Facebook kursieren dutzende Videos von dem Unwetter. Über das gesamte Wochenende ploppten auf den Handys von Urlaubern und Einheimischen zusätzliche Warnmeldungen auf.

Eigentlich sollte „der Spuk“ am Montag (13. Oktober) auf Mallorca durchgestanden sein. Doch die neusten Warnungen des spanischen Wetterdienstes „Aemet“ zeichnen ein anderes Bild. Sowohl am Montag (ab 14 Uhr) als auch am Dienstag (ganztags) gilt für die gesamte Insel wieder die Warnstufe Gelb. So krasse Regenergüsse wie am Wochenende sollte es nicht geben, allerdings ist das Sturmtief auch noch nicht vollends vorbeigezogen. Urlauber sollten definitiv den Wetterbericht sowie ihre Flugverbindungen auch die nächsten Tage noch im Auge behalten. (mit dpa)