Auf Mallorca droht der Urlaubs-Albtraum! „Ist sehr gefährlich“

Auch im Herbst gehört Mallorca zu den heißbegehrten Urlaubs-Orten der Deutschen. Kein Wunder, auf der Insel herrschen derzeit Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad. Beim sonnen am Strand und dem baden im Meer ist das triste Herbst-Wetter in Deutschland schnell vergessen.

Doch auf Mallorca-Urlauber und Einheimische wartet nun eine wahre Hiobsbotschaft – und das ausgerechnet zum Start der deutschen Herbstferien. „Es zieht eine gefährliche Wetterlage auf“, warnt der Meteorologe Jan Schenk in seinem Youtube-Video. Und eben diese Wetterlage, auch „Gota Fría“ genannt, hat es wirklich in sich.

Mallorca erwartet bis zu 200 Liter Regen

Für viele hat sich der Urlaub im Herbst fest etabliert. Immerhin zählt der Oktober in fast allen Regionen, darunter auch Mallorca, zur Nebensaison. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man zahlt weniger, als im Sommer, die Insel ist etwas leerer und ruhiger und das Wetter im Vergleich zur Heimat immer noch warm. Wer jedoch in den kommenden Tagen Mallorca erreicht und ein paar entspannte Tage am Strand verbringen wollte, wird bitter enttäuscht. Denn es zieht ein fieses Unwetter auf – das nicht nur ein bisschen Regen mit sich bringt, sondern auch enorm gefährlich werden kann.

Das Ganze nennt sich „Gota Fría“ (zu Deutsch: Kaltlufttropfen). Doch was ist das überhaupt? Einfach erklärt: Kalte Luft trifft auf das warme Mittelmeer und deshalb entstehen enorme Gewitterfronten. „Dieses Gemisch ist sehr gefährlich, weil es dann stark regnen kann“, macht Meteorologe Schenk deutlich. Und eben dieses Szenario droht auch Mallorca. Es werden bis einschließlich Sonntag (12. Oktober) mehr als 200 Liter Regen erwartet. „Das große Problem hierbei ist, dass man nicht genau vorhersagen kann, wo genau diese Gewitter auftreten, weil Gewitter es nun mal an sich haben, dass sie mal hier mal da auftreten – und deswegen ist diese Lage so gefährlich“, warnt der Experte. Auch Hochwasser sei möglich.

Das die „Gota Friá“ nicht zu unterschätzen ist, wurde im Jahr 2024 deutlich. Die Wetterlage traf große Teile Ost- und Südspaniens, insbesondere die Region Valencia. Dort sorgte sie für heftige Überschwemmungen und tragischerweise eine hohe Zahl an Toten. Alleine in Valencia kostete die „Gota Fría“ mehr als 200 Menschen das Leben. Wer in der Zeit zwischen 9. und 12. Oktober auf Mallorca ist, sollte das Wetter also definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen.